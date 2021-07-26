布碌崙街頭亞裔男中槍 警緝3嫌

三名嫌犯在開槍後，跳入一輛紅色休旅車逃走。（79分局提供）

布碌崙 (布魯克林)日前發生一起槍擊案，三名槍手在擊中了一名亞裔 男子和一名女性受害者後，跳上車快速逃離現場；警方目前公布相關照片，呼籲民眾提供線索，早日將嫌犯逮捕。

根據市警79分局，案件發生在6月16日晚間11時21分左右，兩名身分不明的嫌犯在布碌崙Tompkin大道77號門前，從一輛紅色馬自達產型號為CX-9的休旅 車下車，拿起手槍直接朝著一群人射擊。

其中一名33歲女子胸部被聯繫擊中兩槍，另外一名54歲的亞裔男子站在Myrtle大道894號門前左腿中彈，傷者之後被送至不同醫院接受治療，好在傷勢穩定，均無性命之憂。

槍擊案發生後，兩名男嫌快速又返回該輛由第三名嫌犯駕駛的紅色馬自達休旅車，警方經過調查發現嫌犯先是將行兇用的手槍丟在Park大道544號住宅門前，不久後再返回將手槍取走。

警方於25日公布嫌犯作案時的圖像，呼籲民眾若有相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。