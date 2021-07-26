公園襲3女嫌犯 剛在德州服刑14年

日前連續襲擊女性的Pichardo被捕。(市警提供)

日前在曼哈頓英吾德丘公園(Inwood Hill Park)，一小時內連續襲擊三名女性，企圖性侵 ，並搶走隨身財物的40歲男性嫌犯Elvis Nina Pichardo，此前曾經在德州 因襲擊18歲少女被判14年牢獄，警方懷疑他與日前在布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)發生類似的襲擊案有關。

Pichardo在24日被逮捕，25日過堂；根據執法部門，Pichardo此前因襲擊和威脅一名18歲少女，才剛在德州服完14年的刑期；日前在英吾德丘公園，Pichardo在光天化日之下，一個小時內一連襲擊三名女性，不僅威脅要性侵受害人，並搶劫她們，更脫下其中一名受害人的褲子。

Pichardo如今面臨兩項強姦未遂、一項性動機攻擊(sexually motivated assault)、一項性犯罪未遂(attempted criminal sexual act)、一項性虐待未遂(attempted sexual abuse)、一項搶劫、一項攻擊、一項微竊(Petit Larceny)、以及一項公然猥褻罪(Public Lewdness)等九項罪名。

法官表示，根據Pichardo所犯下的罪刑、可能涉及的展望公園襲擊案，以及此前在德州的前科，法庭認為有必要繼續將其羈押，且不得保釋。

Pichardo在本月21日上午，走近一名34歲女性，毆打她並威脅要強暴她，並搶走了受害人的蘋果 手機、蘋果手表和耳機後逃去；40分鐘之後，另一名40歲女性在公園中溜狗，嫌犯靠近一名在遛狗的40歲女性，威脅要對她性侵、殺了她的狗，並搶劫；中午約12時，44歲女性受害人在公園溜狗，嫌犯再度靠近後反覆抓受害人的頭撞擊地面，逃走之前還試圖要拉下受害人的褲子。