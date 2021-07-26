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紐約地鐵上半年 23人落軌被撞亡

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，今年上半年全市共有23人掉入鐵軌被撞身亡。（記者和釗宇╱攝影）
數據顯示，今年上半年全市共有23人掉入鐵軌被撞身亡。（記者和釗宇╱攝影）

市警總局(NYPD)數據顯示，今年上半年全市共有23人掉入鐵軌，被地鐵撞擊身亡；其中，有十人是自殺身亡，數字比去年同期大增67%。

市警局表示，上半年共發生73次地鐵撞人事件，其中23人屬於「非刑事案件」，這一數字比去年的24人有所下降，但部分可能是因為疫情之後地鐵乘客數量減少；大都會運輸署(MTA)還表示，今年有六人在地鐵車廂之間行走跌落而被碾身亡，相比之下去年有四人。

不過，上半年的地鐵撞人事件數量已經比去年的80起下降8%；其中，1月最為危險，共有22起地鐵撞人事件；2月有13次，3月有18次，4月和5月則各有十次。

儘管MTA面臨犯罪問題、客流量下降、人手不足、列車班次減少等問題，但MTA目前已無力增加支出解決這些問題；雖然MTA收到了聯邦總額高達105億元的兩筆救濟款，但仍預計若不削減服務、漲價或凍結漲薪，到2025年將面臨6億5000萬元的預算虧空。

有報告預計，紐約市公共交通的客流量到2024年將只能恢復至疫情前水平的80%到92%，因此MTA表示應當根據需求，將服務削減至「適當水平」，預計2023年起將服務削減15%；自疫情開始以來，MTA就已經裁員4500人，約占總員工數量的6%，人手不足已經導致乘客等待時間變長、地鐵延誤。

地鐵 MTA 疫情

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