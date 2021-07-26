葛謨醜聞多遭調查 金主畫清界線 轉支持他人

葛謨（右）的部分大金主開始與其畫清界線；左為近日也遭調查的葛謨高級助理Larry Schwartz。（美聯社）

面對性騷擾 和隱瞞養老院疫情醜聞調查的紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)，競選連任之路開始現危機，多位長年支持他的大金主與其畫清界線，且最新一季度競選財務報表顯示，這些金主開始向他的競爭對手捐款。

根據本月初西耶納學院(Siena College)發布的民調，只有33%的紐約州選民支持他競選連任，39%認為他應該完成第三任期後就下台，不應再尋求連任，更有23%認為他應該立即辭職；此外，有56%的受訪者表示，會投票給葛謨外的其他候選人。

但葛謨不論是性騷擾還是養老院疫情瞞報醜聞，都否認自己做錯事，不僅明確表態不辭職，且已確定競選連任；他在6月底舉行的醜聞爆發後首場籌款會，一晚仍吸金超過百萬元。

不過，據「華爾街日報」(Wall Street Journal)報導，隨著聯邦和州針對葛謨及其高級助理的數項調查深入，葛謨十多年來的盟友和金主開始離他而去，他的連任之路危機開始現端倪。

報導指出，葛謨在最近六個月裡，總共籌款230萬元，這是他擔任州長以來籌款第二少的六個月，且同一期間的籌款數落後於其主要的共和黨對手、長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)；而澤爾丁在4月才正式宣布參選州長。

該報導訪問了地產商、曾給葛謨競選捐款達17萬5000元的Jeff Gural，他表示葛謨爆出的醜聞和遭到的調查令其擔憂，還指葛謨「很聰明，但是個霸凌者(bully)」，表示他應對醜聞的方式「令人蒙羞」；報導也指出，葛謨長年支持者，運輸工人工會(Transport Workers Union)主席John Samuelsen也同葛謨畫清界線，轉而支持可能會在明年州長民主黨初選中挑戰葛謨的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，其領導的工會已向詹樂霞捐款2萬5000元。

此外，日前公布的最新季度競選財務報表也顯示，葛謨的長年金主開始向其對手捐款；前摩根斯坦利執行長John Mack曾在2014年作為葛謨的非正式顧問，並向他的競選捐款5萬3500元，但他近期向宣布參選州長的共和黨參選人歐瑞祥(Rob Astorino)捐了2萬元；而曾在此前競選中組織「共和黨人支持葛謨」(Republicans for Cuomo)的家得寶(Home Depot)共同創辦人Ken Langone，也已向澤爾丁捐款2萬5000元。

州檢察長詹樂霞辦公室已在上周末針對性騷擾指控對葛謨進行問話；此外據紐約郵報報導，州府的公共利益與道德相關部門也已啟動針對葛謨高級助理Larry Schwartz的調查；Schwartz曾被爆出在葛謨性騷擾醜聞剛引爆之時，打電話向地方郡的民選官員施壓，要求其公開聲明支持葛謨。

自1970年的州長尼爾森·洛克斐勒(Nelson Rockefeller)之後，紐約州再也沒有過連任四屆的州長；葛謨父親馬里奧·葛謨(Mario Cuomo)在1994年曾競選第四任，但敗給了共和黨對手柏德基(George Pataki)。