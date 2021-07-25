布碌崙展望公園露天電影 26日起無需預約免費看

「星空下的夏日電影系列」7月26日起將回歸展望公園。(展望公園官網)

布碌崙 展望公園(Prospect Park)宣布，露天電影 將於7月26日起重返，免費觀看且無需提前訂票。

展望公園「星空下的夏日電影系列」，去年因疫情而取消，今年重返，電影將從日落時分開始放映；主題包括彰顯毅力、友誼、自我激勵、創造力和想像力等的電影，希望在疫情下能給民眾帶來啟發。

活動7月26日開始，之後每周四放映，直至8月19日，首映夜將播放「蜘蛛人：新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)，接下來也安排上不少膾炙人口、人氣高的電影，具體信息可登陸prospectpark.org/news-events查詢。

「今年播映的電影老少皆宜」，該活動由布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)聯合推出，他表示很高興露天電影能回歸紐約市 ，在夏天時給紐約客帶來美好的體驗。

放映地點免費開放，可以帶毯子，但不允許攜帶椅子；民眾可搭乘2、3號地鐵線到大陸軍廣場(Grand Army Plaza)或Eastern Parkway/布碌崙博物館地鐵站，或B41號公車至展望公園。