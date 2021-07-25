華埠夜市首辦反響熱烈 30日重現

華埠夜市首辦反響熱烈，將於30日回歸。 (記者金春香／攝影)

由心目華埠 (Think!Chinatown)主辦的華埠夜市Chinatown Night)繼6月首次推出獲得熱烈反響後，將於本月30日回歸，屆時會在曼哈頓 橋頭放映華埠相關影音，進行現場演出，並有多家亞裔街頭小吃商家現場設置餐車提供美食。

華埠夜市於6月11日首次推出，從晚8時進行至11時，吸引眾多華埠附近居民和遊客參加，不少人是在華埠餐廳用餐後前來，在夏日夜晚享受曼哈頓橋的景色，欣賞現場放映的華埠相關影音、音樂表演、糖人和剪紙藝術，以及品嚐美食。

30日夜市回歸，屆時會展出Cindy Trinh和鄭德華(Edward Cheng)記錄華埠點點滴滴的攝影 作品，這也是為了通過年輕一代攝影師，延續今年年初因感染新冠去世的知名華裔攝影師李揚國，多年來致力於記錄華埠、訴說華人歷史的精神。

屆時歌手俞毓蓉也會在現場演唱中國經典流行歌曲，華埠民族樂器演奏家會帶來傳統二胡和古箏表演。

夜市的其他亮點還有藝術家譚芷昀(Jacqueline Tam)的講故事環節，該故事基於一個華埠家庭的口述歷史，也展現出許多生活在華埠的家庭的真實經歷；此外還有美東閩劇團的福州皮影戲表演。

夜市將於30日晚8時開始，地點在靠近曼哈頓橋的科西廣場(Forsyth Plaza)，更多信息可登陸https://www.thinkchinatown.org/nights查詢。