我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

華埠夜市首辦反響熱烈 30日重現

記者金春香╱紐約報導
華埠夜市首辦反響熱烈，將於30日回歸。 (記者金春香／攝影)
華埠夜市首辦反響熱烈，將於30日回歸。 (記者金春香／攝影)

由心目華埠(Think!Chinatown)主辦的華埠夜市Chinatown Night)繼6月首次推出獲得熱烈反響後，將於本月30日回歸，屆時會在曼哈頓橋頭放映華埠相關影音，進行現場演出，並有多家亞裔街頭小吃商家現場設置餐車提供美食。

華埠夜市於6月11日首次推出，從晚8時進行至11時，吸引眾多華埠附近居民和遊客參加，不少人是在華埠餐廳用餐後前來，在夏日夜晚享受曼哈頓橋的景色，欣賞現場放映的華埠相關影音、音樂表演、糖人和剪紙藝術，以及品嚐美食。

30日夜市回歸，屆時會展出Cindy Trinh和鄭德華(Edward Cheng)記錄華埠點點滴滴的攝影作品，這也是為了通過年輕一代攝影師，延續今年年初因感染新冠去世的知名華裔攝影師李揚國，多年來致力於記錄華埠、訴說華人歷史的精神。

屆時歌手俞毓蓉也會在現場演唱中國經典流行歌曲，華埠民族樂器演奏家會帶來傳統二胡和古箏表演。

夜市的其他亮點還有藝術家譚芷昀(Jacqueline Tam)的講故事環節，該故事基於一個華埠家庭的口述歷史，也展現出許多生活在華埠的家庭的真實經歷；此外還有美東閩劇團的福州皮影戲表演。

夜市將於30日晚8時開始，地點在靠近曼哈頓橋的科西廣場(Forsyth Plaza)，更多信息可登陸https://www.thinkchinatown.org/nights查詢。

華埠夜市首辦反響熱烈，將於30日回歸。 (臉書官網)
華埠夜市首辦反響熱烈，將於30日回歸。 (臉書官網)

華埠 曼哈頓 攝影

上一則

曼哈頓中城攻擊華男 非裔被控仇恨犯罪

下一則

葛謨少報養老院新冠病歿數 司法部撤銷調查 共和黨抨擊

延伸閱讀

紐約上州雲頂世界 Catskills 賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界 Catskills 賭場恢復24小時開放
罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

每周領1000元 華埠藥房賣出終生彩票2等獎

每周領1000元 華埠藥房賣出終生彩票2等獎
金山華埠獲撥款 涵蓋治安、住房、文化藝術

金山華埠獲撥款 涵蓋治安、住房、文化藝術

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰