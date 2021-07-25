十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

害蟲策略(Pest Strategies)網站本月綜合多個旅遊網站，評出紐約市 十大「臭蟲」(bed bugs)酒店。近年相關投訴每年約86件，188間2016至今曾遭住客投訴臭蟲的酒店，80％位於曼哈頓 ，占整體投訴量85％，其中58%位於時代廣場附近一哩的區域。位於皇后區長島市 的Queens County Inn & Suites平均每年三起投訴，排名第一。業內人士指，隨著疫情趨緩，紐約市旅客日益增加，臭蟲問題恐持續惡化。

該網站綜合Tripadvisor、Bed Bug Reports與Bedbug Registry等逾千條評論，列出紐約市臭蟲問題最嚴重的十家酒店，其中多數位於曼哈頓。

報告顯示，2010年至2020年十年間，長島市的Queens County Inn & Suites因平均每年被投訴臭蟲次數最多，排名第一；其中2012年與2015年最多，各有六次，2018年1月到2020年2月共收到七次投訴。

位於曼哈頓第八大道的Wellington酒店，去年10月因電梯故障暫時關閉至今，近十年有20次臭蟲投訴的紀錄，其中多數投訴來自去年11月；這家酒店的保安主任回應稱，他的部門收到回應後，第一時間蒐集相關信息，並指酒店每天都會進行殺蟲。

排名第三的酒店是位於曼哈頓包厘街(Bowery)的The Bowery House，這家2011年開業的酒店在2012年與2015年，分別有五次臭蟲相關的投訴，2018年至今收到八起投訴，業者並未對此回應。

參與編寫這份報告的杜特卡(Shane Dutka)表示，目前臭蟲數據尚未完全統計，仍有許多沒被計算在內；紐約市因人口稠密與每年有大量的旅客到訪，臭蟲成為最常見的問題，尤其是疫情趨緩後，臭蟲的投訴恐持續增加。