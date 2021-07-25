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警錯放潘勤軒 原來誤報成非裔

記者洪群超╱紐約報導
潘勤軒(黃衣者)日前再度出庭受審。(NBC新聞截圖)
潘勤軒(黃衣者)日前再度出庭受審。(NBC新聞截圖)

一份最新公布的康州紐黑文警方無線電通訊錄音顯示，在耶魯大學華生蔣凱文遭麻省理工學院(MIT)博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)槍殺當晚，警方一度錯誤通報嫌犯為「非洲裔男性」；案發後不久就攔截駕車逃亡的潘勤軒的警員因此將他放走。

根據紐黑文當地媒體「New Haven Independent」以「康州信息自由法」取得事發當晚警方無線電通訊錄音，在2月6日案發兩個小時、警方在周邊搜捕嫌犯時，內部調度員錯誤將嫌犯描述為「非洲裔男子」。

根據四段警方無線電通訊，警局調度員描述，涉及槍擊案的車輛為「黑色休旅車，或許為GMC的Terrain」，而車上「坐有兩人，其中一人或為非洲裔男子，穿著黃色毛衣。」

根據此後警方釐清的案情，案發當晚實為潘勤軒一人駕駛這輛深藍色的GMC休旅車，他當時的確穿著一件黃色外套。

在案發後約半小時，駕車逃亡的潘勤軒因車輛卡在鐵軌上，被警察帶走問話；當時審問潘勤軒的北黑文(North Haven)警局警員Marcus Artaiz表示，他收到「嫌犯是穿黃毛衣的非洲裔男子」和「涉案車輛是深色GMC Terrain休旅車」的信息，儘管潘勤軒當時所開的車和外套顏色都符合，但仍將他放走，因為潘勤軒「與提供的嫌犯信息不符」。

紐黑文警局公共安全通信(Public Safety Communications)主任George Peet回應說，錯誤判定嫌犯為「非洲裔男子」的調度員是一名西語裔女性，已在911報案中心工作近五年，已被約談並要求重新訓練，但不會受到紀律懲處。

潘勤軒涉嫌於2月6日，在紐黑文連開七槍射殺26歲的耶魯大學環境學院碩士生蔣凱文，因為上述失誤被放走，隨後逃亡長達三個多月，直到5月14日才在阿拉巴馬州蒙哥馬利市落網；執法部門不但從聯邦調查局(FBI)到多個州和地方警力聯手在全美搜捕，甚至還透過國際刑警組織對他發出紅色通緝令。

潘勤軒一案，法官對其設下康州史上最高的2000萬元保釋金，下次開庭時間為7月28日。

潘勤軒日前再度出庭受審。（NBC新聞視頻截圖）
潘勤軒日前再度出庭受審。（NBC新聞視頻截圖）

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