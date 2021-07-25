紐市旅遊復甦 酒店上周訂房48萬間 創新高

紐約市酒店入住率創新高，市府樂觀旅遊業復甦。(美聯社)

多項數字顯示紐約市 旅遊業逐漸復甦，紐約市酒店業也逐漸回溫，上周的酒店入住數創疫情 爆發以來新高，與前一周相比增加3.7%，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，看好紐約市旅遊業復甦趨勢。

除了酒店入住率外，上周從砲台公園搭船參觀自由女神像的遊客人數比6月底增長22%，參觀紐約現代藝術博物館(MoMA)的人數在過去兩個月內增加二倍，參觀大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)的人數在過去11周內也增加65%。

市府之前宣布投資 3000萬力推旅遊業恢復，白思豪表示努力已經初見成效，紐約市上周酒店訂房48萬1284間，是疫情爆發以來最高值，比前一周增加了1萬7000間。

不過雖然6月全市正營業的酒店入住率達到63%，但仍有約100家酒店處於關閉狀態，因此若將關閉酒店也算在內，全市酒店入住率僅為50%，而在2019年夏天，該數字達到近90%。

相較整體，旅遊業復甦仍較緩慢，根據美國酒店及住宿協會(AHLA)日前公布的最新報告，今年5月紐約酒店每個房間的營業利潤，與兩年前相比下降67%。

市酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)指出，全市每間酒店房間的平均營業額從疫情前的260元下降至如今的120元，且雖然目前酒店入住率與去年同一時期相比增加二倍，但遠不及疫情前，另外由於國際旅行限制，以及紐約市槍擊案頻發，酒店業仍無法快速復甦。

預計在9月勞工節後，全市酒店業需求將下降，此外還有一些酒店由於缺少員工，需要暫時將一定數量的房間保持關閉狀態。

不過也有不少投資人決定抓住時機投資酒店，日前地產巨頭Andrew Farkas斥資1億8500萬元買下位於曼哈頓中城的Lexington Hotel，該酒店十年前曾以3億3370萬元的價格成交，疫情期間該酒店關閉，將於下月重開。