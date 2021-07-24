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河南水災 華人社團聯手獻愛心

記者牟蘭／紐約報導
為了更好的救助河南水災，美東河南同鄉會聯合十餘個華人社團23日宣布組成紐約華人援助鄭州抗洪救災聯合會。(張富印提供)
為了更好的救助河南水災，美東河南同鄉會聯合十餘個華人社團23日宣布組成紐約華人援助鄭州抗洪救災聯合會。(張富印提供)

中國河南近日豪雨，包括省會鄭州在內的多座城市變成澤國，美東河南同鄉會23日聯合十餘華人社團，為災區募捐，一天就募集超過7萬元善款，華人社團呼籲善心人士伸出援手，助同胞度過難關。

為積極救助河南水災，十餘個華人社團當日宣布組成「紐約華人援助鄭州抗洪救災聯合會」，由祖籍河南的孟王小美擔任主席，美東河南同鄉會會長張富印擔任秘書長，所有參與聯合會的僑團會長擔任共同主席；捐款由各僑團先行代收，收齊後交美東河南同鄉會，匯至鄭州災區。

張富印表示，根據中國媒體的報導，截至中國時間23日中午，河南需緊急轉移安置39萬餘人，直接經濟損失達655億元(人民幣)，暴雨引發的洪澇與災害導致56人遇難。

張富印表示，得知水災後，各僑團立即發動社團募捐，他本人捐款5000元，加上其餘鄉親的募捐，目前僅美東河南同鄉會已募集逾2萬元。紐約溫州同鄉會已募集1萬餘元，美國江浙工商總會募集1萬餘元，紐約北京同鄉會募集6000餘元，紐約山東同鄉會及孔子基金會募集8000多元，另有徐家樹募捐5000元，江南食府的陳磊則匯款10萬元人民幣至河南省慈善總會。

紐約華人援助鄭州抗洪救災聯合會，定於24、25日以及本月31日至8月1日，在法拉盛圖書館門前設捐款箱，若有疑問者可致電(917)302-6640或(917)442-0536諮詢詳情。

民眾可登錄https://gofund.me/bcf96763，或寄支票至長島納蘇郡東草原Bellmore路324號(324 Bellmore Rd. East Meadow NY 11554)，支票抬頭為Henan Chinese Associates USA, Inc.，或寄現金或支票至鄭州燴面飯店，地址為法拉盛41大道136-15號，電話為(718)661-6655。

美東河南同鄉會聯合十餘華人社團，為河南水災募捐。(張富印提供)
美東河南同鄉會聯合十餘華人社團，為河南水災募捐。(張富印提供)
美東河南同鄉會23日聯合十餘華人社團，為災區募捐，僅一天的時間就募集超過7萬元善...
美東河南同鄉會23日聯合十餘華人社團，為災區募捐，僅一天的時間就募集超過7萬元善款。(記者牟蘭／攝影)

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