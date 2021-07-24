我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

疑精神異常非裔女慣犯 法拉盛傷4亞裔 以仇恨犯罪送辦

記者牟蘭／紐約報導
非洲裔女子貝爾因涉嫌四起仇恨亞裔攻擊案件，被警方逮捕並移送法辦。(市警提供)
非洲裔女子貝爾因涉嫌四起仇恨亞裔攻擊案件，被警方逮捕並移送法辦。(市警提供)

皇后區25歲非洲裔女子貝爾(Maricia Bell)去年開始涉及多起攻擊案，其中一名華裔女子今年3月在地鐵站無故被攻擊。但因貝爾疑有精神疾病，犯案後只被控攻擊輕罪獲釋，她在今年5、6與7月再傷四名亞裔，市警107分局日前逮捕，並以仇恨犯罪等指控移送法辦。

警方指，貝爾5月起涉嫌四起仇恨亞裔的犯罪。第一起案件發生在5月23日晚9時左右，一名24歲的亞裔男子在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)一處停車場，遭貝爾騷擾；她先質問受害人「為何對我說話？」，之後揮拳攻擊，並搶走受害人的眼鏡。

第二起發生在6月16日傍晚，貝爾在法拉盛Pomonok政府樓附近，攻擊一名34歲亞裔女子；第三起案件發生在本月11日晚約8時，她在72大道近博生大道(Parsons Blvd)，朝一63歲亞裔婦女的臉吐口水。

本周三傍晚7時30分，她在71大道近博生大道處，用槌子從後方攻擊一名正在撿瓶子的73歲亞裔老婦，導致頭部撕裂，送醫治療後情況穩定。

根據警方消息，貝爾去年5月6日因攻擊一名23歲的西語裔女性，被32分局的警員逮捕；四個月後，又因攻擊一名51歲的孟加拉裔男子，再次被捕；今年3月29日，她在F線地鐵無故攻擊華女江克蘿(Jiang Chloe，音譯)，又再度被捕。

因貝爾疑有精神疾病，江克蘿遇襲後，只控三級攻擊輕罪，警員開出傳票，當場釋放；本月15日，她因涉嫌刑事損毀，被107分局逮捕。

107分局22日接到報案，指在附近商店內看見貝爾，警方隨後逮捕，並以仇恨犯罪、嚴重騷擾、攻擊、搶劫與非法持武等罪移送法辦。

107分局長陳建祖表示，民眾若遭遇攻擊，無論是否有合法移民身分，是否會說英文，都應報警。警員有翻譯設備，第一時間報警，以利蒐集證據。

亞裔 地鐵站 法拉盛

上一則

布碌崙華男突遭非裔男重擊 2拳倒地

下一則

無法接種 紐約夏令營爆31兒童染疫

延伸閱讀

紐約法拉盛掃蕩無證攤販 嚴打賣假貨、仿品

紐約法拉盛掃蕩無證攤販 嚴打賣假貨、仿品
皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」

皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」
非裔女槌子砸老婦 連續攻擊4亞裔 紐約法拉盛落網

非裔女槌子砸老婦 連續攻擊4亞裔 紐約法拉盛落網
初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身

初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身
促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案