疑精神異常非裔女慣犯 法拉盛傷4亞裔 以仇恨犯罪送辦

非洲裔女子貝爾因涉嫌四起仇恨亞裔攻擊案件，被警方逮捕並移送法辦。(市警提供)

皇后區25歲非洲裔女子貝爾(Maricia Bell)去年開始涉及多起攻擊案，其中一名華裔女子今年3月在地鐵站 無故被攻擊。但因貝爾疑有精神疾病，犯案後只被控攻擊輕罪獲釋，她在今年5、6與7月再傷四名亞裔 ，市警107分局日前逮捕，並以仇恨犯罪等指控移送法辦。

警方指，貝爾5月起涉嫌四起仇恨亞裔的犯罪。第一起案件發生在5月23日晚9時左右，一名24歲的亞裔男子在法拉盛 凱辛納大道(Kissena Blvd)一處停車場，遭貝爾騷擾；她先質問受害人「為何對我說話？」，之後揮拳攻擊，並搶走受害人的眼鏡。

第二起發生在6月16日傍晚，貝爾在法拉盛Pomonok政府樓附近，攻擊一名34歲亞裔女子；第三起案件發生在本月11日晚約8時，她在72大道近博生大道(Parsons Blvd)，朝一63歲亞裔婦女的臉吐口水。

本周三傍晚7時30分，她在71大道近博生大道處，用槌子從後方攻擊一名正在撿瓶子的73歲亞裔老婦，導致頭部撕裂，送醫治療後情況穩定。

根據警方消息，貝爾去年5月6日因攻擊一名23歲的西語裔女性，被32分局的警員逮捕；四個月後，又因攻擊一名51歲的孟加拉裔男子，再次被捕；今年3月29日，她在F線地鐵無故攻擊華女江克蘿(Jiang Chloe，音譯)，又再度被捕。

因貝爾疑有精神疾病，江克蘿遇襲後，只控三級攻擊輕罪，警員開出傳票，當場釋放；本月15日，她因涉嫌刑事損毀，被107分局逮捕。

107分局22日接到報案，指在附近商店內看見貝爾，警方隨後逮捕，並以仇恨犯罪、嚴重騷擾、攻擊、搶劫與非法持武等罪移送法辦。

107分局長陳建祖表示，民眾若遭遇攻擊，無論是否有合法移民身分，是否會說英文，都應報警。警員有翻譯設備，第一時間報警，以利蒐集證據。