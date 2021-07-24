8大道賭檔槍擊案／好友反目？華嫌自首 傷者不願作證

8大道賭檔外日前發生槍擊案，一名華男身受重傷，圖為警方於現場調查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 賭檔外日前發生槍擊案，一華男 朝另一人胸口開槍，傷者暫脫離危險，槍手逃亡六天後，22日到市警72分局自首；警方表示，因受害者不願配合，很可能難以進一步調查。

槍擊案發生於16日晚間10時40分左右，一華男在7、8大道交58街處遭人開槍，槍手是不遠處樓上賭檔的賭客，開槍後他是回到賭檔，接著下樓逃逸；傷者向路人求助，送醫搶救，傷勢一度危險，據悉目前已經出院。

槍手22日到警局自首，警方盤問後暫以一級攻擊罪移交檢方；警方指，案發後很快鎖定嫌犯的身分，是來自福州的林國良(Guo Liang Lin，姓名皆音譯)。

警方表示，因傷者不願和警方合作，無法得知更多內情，很可能影響案件的審理；作為最主要的證人，若不提供證詞，檢方就難以對槍手提出應有的控罪，因此目前仍在與傷者協商，希望能配合調查。

該棟樓二樓疑為賭檔，案發當晚槍手就是裡面的賭客之一。(本報檔案照)

針對槍手的動機，外界眾說紛紜，有人指傷者是幫派成員，曾和林國良是很好的朋友，兩人不知為何反目成仇；幾個月前兩人打起架來，之後傷者便不斷騷擾林國良，得知他在賭檔賭博，經常過來惹事。

知情人士表示，林國良經常來此賭博，大家都叫他「胖弟」；50多歲的林國良在紐約市 有妻小，跟傷者有私仇未解。

至於傷者的身分，疑是綽號「外甥」的林勇，居住在12大道60多街，過去曾在餐館打工，也有人指他當時上門收保護費、或跟賭檔的股東有財務糾紛，導致林國良開槍；消息也指出，傷者本身有不良紀錄，曾在往來維吉尼亞州和紐約市的長途巴士上搶劫，在當地華社鬧事被毆打等。