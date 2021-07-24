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紐約客談╱白思豪急重啟迎客 疫情恐再爆

紐約客談

紐約市宣布解封放煙火慶祝起，市長白思豪彷彿斷定紐約市已擺脫病毒，不斷鼓勵遊客重返紐約市；然而Delta變種病毒在本地和全美都是升溫跡象，不少人擔憂市府這般舉動，會讓紐約市再次陷入疫情漩渦。

為慶祝「返鄉周」，白思豪宣布下個月將在全市五大區舉行音樂會，還再三提醒，「你不來是你的損失」；但就算夏日活動應該繼續，市府堅持不重啟口罩令，還是讓人看不懂操作。

白思豪記者會前的一番言論，提到施打疫苗才能起到作用，否認口罩的防護能力；那這是不是在說，疫苗未面世以前，紐約客戴口罩是多餘？

令人費解的是，通勤客搭乘公共運輸時依然要戴口罩，或許是室內更加封閉的緣故，但大型戶外場合，人流一樣多且密集，若能實施口罩令，也算雙重防護。

加州州府意識到感染率上升，立即便恢復口罩令，然後紐約市府還是一意孤行，讓部分的人更順理成章拒絕戴口罩；在這樣的風氣下，很多華人業者要面對不戴口罩的顧客，不管是礙於政策還是「顧客皇帝大」，也不敢再叫他們戴口罩。

疫情一波未平、一波又起，專家認為，很難全面擺脫新冠病毒，人類只能尋求共存的方法，可美國許多人似乎還沒這種意識。

現在的紐約市比數個月前生機勃勃，高度依賴旅遊業的業者，或許對市府的作為滿意；但仍應把握尺度，否則一不小心又會爆發大規模感染，而這次變種病毒帶來的威脅更嚴重。

紐約市 口罩 白思豪

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