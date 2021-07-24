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布碌崙華男突遭非裔男重擊 2拳倒地

記者顏潔恩／紐約報導
陳先生和同事走在街道時，突然被一名非洲裔男子襲擊。(谷歌地圖)
陳先生和同事走在街道時，突然被一名非洲裔男子襲擊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)市區23日發生一起攻擊案件，在當地餐廳工作的華男走在路上，遭一名非洲裔男子重擊臉部兩拳倒地，歹徒隨即逃離，傷者送醫治療，暫無大礙，但可能會暫停工作。

23日早上10時45分左右，在Nostrand大道541號的雜貨店門前；在大西洋大道(Atlantic Avenue)一家中餐館工作的陳先生，當時與一名女性同事正朝餐館走去。陳先生表示，同事走在距離他幾步之外，而男子走在他的旁邊，突然就舉起手，朝他揮拳；他的下巴被打兩拳後倒在一旁，目睹的同事立即報警。

多名警員抵達現場調查，但未能搜尋到嫌犯，正持續追查。他向警方表示，事發前兩人完全無接觸，他甚還沒察覺對方就在身旁，沒說一句話就莫名被襲擊。同事指嫌犯是一名30多歲、身材高大的非裔男子。

陳先生心有餘悸地表示，在當地中餐館工作已十多年，過去從未發生這樣的事，認為對方可能是種族歧視而動手，希望警方能盡快逮捕嫌犯，避免更多人成為受害者。

警方呼籲知情者或看見行為可疑者，應立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)、登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com、或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

中餐館 種族歧視 布碌崙

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