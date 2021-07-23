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河南同鄉會募捐 援助家鄉

記者牟蘭／紐約報導
河南水災，美東河南同鄉會發起募捐，目前已籌3萬元。(孫亞偉提供)
河南水災，美東河南同鄉會發起募捐，目前已籌3萬元。(孫亞偉提供)

中國河南近日豪雨，包括省會鄭州在內的十餘城市變成澤國，美東河南同鄉會22日表示，同鄉會日前發起捐贈，已獲3萬元左右的善款，呼籲善心人士伸出援手，助同胞度過難關。

美東河南同鄉會秘書長孫亞偉表示，鄭州等地遭遇強降雨，河流出現超警水位，部分水庫潰壩、鐵路停運、航班取消，防汛形式嚴峻；他說，自己也有親屬在鄭州居住，城市大面積停水停電，手機沒有信號，醫院也缺水電，民眾遭遇巨大衝擊。

孫亞偉表示，鄉親每天關注河南水災，暴雨已轉移，還有更多的城市將遭受水災；由於事發突然，他指，美東河南同鄉會立即發起募捐，一天即募得約3萬元。

去年新冠疫情在中國爆發，美東河南同鄉會曾發起捐贈；之後疫情在美國蔓延，故鄉的同胞也沒忘記國外「遊子」，通過各種渠道捐贈口罩等抗疫物資20萬件至美國。美東河南同鄉會呼籲善心人士獻愛，「一元不少，千元不多，人人出錢出力」。

本次募捐公開透明，可隨時上網查詢，所有款項將直接電匯給河南災區，民眾可登錄https://gofund.me/bcf96763，或寄支票至長島納蘇郡東草原(324 Bellmore Rd. East Meadow NY 11554)，支票抬頭為Henan Chinese Associates USA, Inc.，或致電(917)302-6640詢問詳情。

河南 鄭州 美國

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