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史泰登島商家送餐食 感謝華裔市警捷運局34分局長

記者黃伊奕／紐約報導
陳其茂(右一)、李志誠(右二)向張仕興(右六)與34分局警員送上熱食。(記者黃伊奕／攝影)
陳其茂(右一)、李志誠(右二)向張仕興(右六)與34分局警員送上熱食。(記者黃伊奕／攝影)

市警捷運局34分局一直以來負責多個華裔社區地鐵治安，去年該分局調來一名華裔局長張仕興(Captain William Cheung)，為了感謝在他帶領下該分局警員保護民眾的貢獻，史泰登島多個商家20日前往分局送上熱餐表示感謝。

張仕興此前曾在日落公園72分局任職，華裔社區對他熟悉，史泰登島互助群負責人，在史泰登島經營Mizu日餐鐵板燒的李志誠表示，自得知張仕興調任該分局後，一直想前往拜訪，但因疫情一拖再拖，終於有機會代表島上居民帶著60個日餐午餐盒親自前往致謝。

張仕興表示每次有民眾給警局送餐都代表對警察的支持，也顯示社區民眾和警察站在一起，鼓舞警員們更加努力。

據悉史泰登島互助群在疫期曾十多次向警局、醫院捐贈防疫用品。

張仕興介紹目前34分局服務包括班森賀、羊頭灣、菠蘿園、戴克高地、公園坡等地，許多是華裔集居社區，此外最多華裔乘坐的8大道N車地鐵站也屬該分局管轄；分局共有警員196人，職務和其他警員一樣，但重點在保護乘客安全，主要在地鐵系統內步行巡邏，處理罪案以及墜軌事件等。

華裔 史泰登島 地鐵站

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