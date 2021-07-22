不只下東城 西村居民也反對戶外用餐

戶外用餐項目在多個社委會進行公聽，由於造成環境髒亂吵雜，遭到居民反對。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 打算立法，將把戶外用餐永久化的過程，目前遭到不少居民反對；繼日前在曼哈頓 下東城的第三社區委員會上，民眾以環境髒亂、吵雜為由，反對戶外用餐；範圍涵蓋西村、蘇活區、小義大利與部分華埠 的曼哈頓第二社委會上，民眾也對政府規畫不滿。

日前舉辦的第二社委會公聽上，居民表示希望能夠幫助當地小商家，但是戶外用餐吵雜的噪音，讓人行道就像是「害蟲棲息地」(vermin habitats)，除了蟑螂老鼠橫行，狹窄的人行道擠滿食客，也讓居民受不了，感覺就像是「用喇叭對準臥室，不斷撥放噪音」；與會者表示，他們也希望能夠支持當地小商家，但一旦疫情結束，戶外用餐項目也得結束。

而在上周於第三社委會舉辦的公聽會上，有居民表示，從凌晨2時到日出之間，住戶都可以聽到路上有人奔跑大叫，「根本就是地獄廣場」，有與會者表示，擔心若繼續放任，下一波的衛生公共危機將從新冠變成鼠疫。

非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)還針對華埠居民、商家做民意調查，68.9%的人認為戶外用餐讓人行道變得更窄不易通行，同時地上的電線、餐館留在人行道上的垃圾，也成為反對者的主要理由。

對於多個社區的反對聲音，市長辦公室在聲明中表示，「戶外用餐項目挽救了10萬個工作機會，反對戶外用餐就是反對讓紐約市復甦，這個項目應該繼續。」

在各社區的社委會舉辦完公聽後，預計將於9月投票，民眾可在此前將反饋寄至[email protected]，更多資訊可查詢網頁：reurl.cc/qgX3bE。