大學點路面破損 被批像第三世界國家

皇后區大學點一帶路況糟糕，路面凹凸不平，不僅在雨後容易積水，許多駕駛也都有過爆胎經歷。(記者牟蘭╱攝影)

第19選區市議員候選人艾維樂(Tony Avella)聯合皇后區 長理查茲(Donovan Richards)及當地居民，21日在大學點 (College Point)批評當地路面破損嚴重，艾維樂指彷彿置身「第三世界國家」，他曾有數次爆胎經歷，要向市府施壓，早日改善。 市議員候選人艾維樂(右二起)與皇后區長理查茲，要求市府早日修理破損的路面。(記者牟蘭╱攝影)

艾維樂與理查茲等人21日走訪大學點120街交20大道附近的路段；艾維樂說，他曾在大學點居住多年，近期開車至當地時，因路面坑洞，導致兩次輪胎爆胎，「就像第三世界國家的路面」；作為第19選區的市議員候選人，他說，若他在11月的普選中當選，將向市府施壓改善這一問題。

理查茲表示，當地居民不應忍受如此糟糕的路面，他稱過去幾個月內，區公所已聯繫多個市府機構，近期計畫成立專案部門，爭取解決問題。

居民表示，在過去的溝通中，市府歸咎於附近的施工與其他問題，從未真正拿出解決辦法，對當地守法繳稅的居民很不公平，呼籲市府盡快整修附近街道。

在大學點居住四年的張先生表示，他原本看準大學點濱海的居住環境，但居住一段時間後，發現周邊的路況糟糕，且不斷有貨車經過，影響生活質量，「每天有大貨車進出，什麼路都會變差」。

駕駛楊希表示，他當天抵達大學點，車中的警告燈突然亮起，告知左後輪胎壓過低，「胎肯定破了」。