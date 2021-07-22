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非裔男7號線地鐵襲婦 揮拳擊頭

記者張晨╱紐約報導
嫌犯照片。(市警提供)
嫌犯照片。(市警提供)

曼哈頓大中央車站(Grand Central)七號線地鐵站台日前發生一起無端攻擊(Unprovoked Attack)案件，一名六旬女子遭一非洲裔嫌犯從後揮拳毆打後腦，造成頭部和手臂受傷，涉案男子被市警捷運分局通緝。

警方表示，案件發生於15日晚10時13分左右，一名60歲的女子正走在站台上，嫌犯突然從後快步追上後舉拳攻擊，將受害人打倒在地後逃離現場。受害婦女被送至西奈山醫院(Mt. Sinai Hospital)救治，頭部和手臂受輕傷。

警方公布的案發現場監控錄像顯示，嫌犯本走在受害人身後，並保持距離，四下觀看後突然盯上前方的受害者，隨後在幾秒鐘的時間內攻擊；警方現將此案歸類為無端攻擊。

警方稱，嫌犯作案後乘五號線地鐵向北逃逸，最後一次被看到時身穿灰色上衣，灰色長褲，未戴口罩，留有小鬍子，疑為遊民。

警方呼籲，民眾若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

非洲裔嫌犯從後揮拳猛擊受害者頭部。(市警提供)
非洲裔嫌犯從後揮拳猛擊受害者頭部。(市警提供)

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