第七社委會欲除名 他求區長介入遭拒

崔容準不滿皇后區第七社委會啟動罷免他的委員職務，致信區長理查茲，要求他介入調查。(本報檔案照)

日前被皇后區 第七社區委員會啟動投票 程序，謀求罷免其委員職務的法拉盛 韓裔社區人士崔容準(John Choe)，21日致信皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，要求他介入調查，以保證社委會族裔多元化；理查茲稱，他尊重崔容準的言論自由，但指社委會是獨立機構，不受政府管轄。

第七社委會6月以42票贊同、三票反對通過一項決議，推動對崔容準的罷免程序；社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)負責組建一個特別委員會，對崔涉及的指控徹底調查，在委員會給出建議後，全體委員將投票決定崔的去留。

崔容準在信中表示，他服務社區超過20年，現任大法拉盛商會執行主任，為社區爭取語言、文化以及小商業補助等資源；他說，他於今年4月1日受理查茲任命、再次成為第七社委會委員，受區長要求整改社委會參與度、透明化與問責制等改革方案。

但崔容準指出，因他從2017年至2020年間對社區衛生診所計畫與「法拉盛濱水項目」等項目提出異議，引起第七社委會不滿；他說，第七社委會於去年2月24日指控他違反了「城市憲章」(City Charter)對社區委員的多項規則和規定，要罷免他的委員身分。

崔容準表示，這些指控不實，他並批評第七社區委員會80%的委員都是白人，但當地涵蓋的大部分地區以少數族裔為主；他說自己因為社區發聲而遭到第七社委會的針對，他要求理查茲履行承諾，調查第七社委會，實現真正的改革。

理查茲回應，他尊重憲法第一修正案保障的言論自由，無論他是否贊同崔容準的言論，崔都不應因持有異見而被委員會罷免職務；但他說，社區委員會是獨立機構，作為皇后區區長，他不能介入調查。