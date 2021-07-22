我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

第七社委會欲除名 他求區長介入遭拒

記者牟蘭╱紐約報導
崔容準不滿皇后區第七社委會啟動罷免他的委員職務，致信區長理查茲，要求他介入調查。(本報檔案照)
崔容準不滿皇后區第七社委會啟動罷免他的委員職務，致信區長理查茲，要求他介入調查。(本報檔案照)

日前被皇后區第七社區委員會啟動投票程序，謀求罷免其委員職務的法拉盛韓裔社區人士崔容準(John Choe)，21日致信皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，要求他介入調查，以保證社委會族裔多元化；理查茲稱，他尊重崔容準的言論自由，但指社委會是獨立機構，不受政府管轄。

第七社委會6月以42票贊同、三票反對通過一項決議，推動對崔容準的罷免程序；社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)負責組建一個特別委員會，對崔涉及的指控徹底調查，在委員會給出建議後，全體委員將投票決定崔的去留。

崔容準在信中表示，他服務社區超過20年，現任大法拉盛商會執行主任，為社區爭取語言、文化以及小商業補助等資源；他說，他於今年4月1日受理查茲任命、再次成為第七社委會委員，受區長要求整改社委會參與度、透明化與問責制等改革方案。

但崔容準指出，因他從2017年至2020年間對社區衛生診所計畫與「法拉盛濱水項目」等項目提出異議，引起第七社委會不滿；他說，第七社委會於去年2月24日指控他違反了「城市憲章」(City Charter)對社區委員的多項規則和規定，要罷免他的委員身分。

崔容準表示，這些指控不實，他並批評第七社區委員會80%的委員都是白人，但當地涵蓋的大部分地區以少數族裔為主；他說自己因為社區發聲而遭到第七社委會的針對，他要求理查茲履行承諾，調查第七社委會，實現真正的改革。

理查茲回應，他尊重憲法第一修正案保障的言論自由，無論他是否贊同崔容準的言論，崔都不應因持有異見而被委員會罷免職務；但他說，社區委員會是獨立機構，作為皇后區區長，他不能介入調查。

法拉盛 皇后區 投票

上一則

孟昭文會中餐業者 允爭取更多紓困經費

下一則

李凱健初選勝利答謝社區 寇頓相挺

延伸閱讀

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎
非法越野摩托車將男童撞至重傷 市府要嚴打

非法越野摩托車將男童撞至重傷 市府要嚴打
空調更新 法拉盛圖書館將關閉數月

空調更新 法拉盛圖書館將關閉數月
大街上用酒瓶砸人 非裔男子遭追緝

大街上用酒瓶砸人 非裔男子遭追緝
法拉盛原東溢豐 黃金店面招租、出售

法拉盛原東溢豐 黃金店面招租、出售

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏