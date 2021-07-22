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涉洗錢逾2800萬 7華裔控罪 最高20年監禁

記者金春香╱紐約報導

紐約南區聯邦法院21日宣布，起訴七名涉嫌為販毒組織洗錢超過2800萬元的華裔，其中三人在加州被捕，二人在紐約被捕，還有兩人在逃，七人均被控共謀洗錢罪，最高面臨20年監禁。

根據法庭文件，七名嫌犯分別為65歲的孫英(Ying Sun，姓名皆為音譯)、52歲的王建(Jian Wang)、65歲的劉弗蘭克(Frank Liu)、58歲的吳德龍(Dielong Wu)、69歲的賴萊瑞(Larry Lai)、58歲的林潔(Jie Lin)和69歲的吳史蒂芬(Steven Woo)。

2019年11月至今年5月期間，孫英與遍布美國和墨西哥的毒品販賣組織和洗錢組織保持密切聯繫，獲得大量現金，2020年4月至2021年4月間，孫英總共在23個州內進行了超過130次秘密非法取錢行動，總金額超過2000萬元，王建、劉弗蘭克、吳德龍、賴萊瑞、林潔和吳史蒂芬六人也幫助洗錢組織領取和運輸這些現金，並將這些現金存入銀行，然後把錢轉給其他個人和組織。

在聯邦和警方調查過程中，執法人員在現場就繳獲超過650萬元的現金，此外還繳獲800萬元通過販毒而獲得的資產。

孫英、劉弗蘭克和吳史蒂芬已經在加州被捕，在加州中區聯邦法院過堂；吳德龍和賴萊瑞21日在紐約被捕，在紐約南區聯邦法院過堂；王建和林潔仍逍遙法外。

七人均被控共謀洗錢罪，最高面臨20年監禁，此外吳史蒂芬還被控共謀經營無執照匯款罪，最高可判入獄五年。

紐約 加州 美國

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