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紐約客談／ 無論代價如何 抗疫一定能「成功」

紐約客談

市長白思豪20日再度否定口罩的作用，重申打疫苗才是終結疫情的根本方法，竟然還說，之所以不支持重啟口罩令，是因為害怕大家戴口罩防疫而不打疫苗。

其實，白思豪應該知道，無論他要強制戴口罩，還是要強制打疫苗，可能都作用有限；因為，稍有政治常識的人都知道，反對戴口罩者，和反對打疫苗者，大概是同一群人；在這些人眼中，疫情就是妨礙他個人自由的騙局，不見棺材不會落淚。

而且，政府也不可能強制任何人打疫苗，因為後續的訴訟風險是無法招架的，即便出了強制令也會是一紙空文。

這種情況下，政府身上的擔子就輕鬆多了，只需要呼籲民眾做一些事情，例如打疫苗或戴口罩，至於民眾到底有沒有做，就與政府無關了。

即便政府有心出台強制措施，要求民眾打疫苗或戴口罩，也得通過醞釀民意來推動政策，可是民意醞釀好了，黃花菜早都涼了；疫情之初，州府、市府明明可以更要求早戴口罩、封城，但卻一拖再拖；封城後被質問為何不早封，州長葛謨說：疫情夠嚴重，封城才會得到支持，於是紐約市就有5萬多人死於新冠。

若無更佳對策，許多人能做的，可能只有靜待下一波疫情的到來。當然，無論如何，政客到最後都會宣布「抗疫成功」。

口罩 疫苗 疫情

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