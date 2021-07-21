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緬甸婦遇劫腦傷嚴重「恐怕挺不過去了」

記者張晨／紐約報導
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自Gofundme)
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自Gofundme)

「醫生說母親頭部的創傷非常嚴重，將無法完全甦醒，也導致器官衰竭；我們現在只有等待接下來會發生的事。」58歲的緬甸裔婦女Than Htwe與其子Kyaw Zaw Hein，日前在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站遭一非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，頭部撞擊地面致重傷；家人20日在Gofundme籌款，表示「她恐怕挺不過去了。」

17日早上Htwe和兒子從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住其子的背包圖謀搶劫；Hein失去平衡，抓住母親，二人同時失去重心跌落樓梯，母親頭部血流如注，搶匪見狀逃逸。

Hein回憶，兩人都昏過去，醒來時母親雙眼緊閉、頭下一灘血；送醫接受腦部手術，至今仍在ICU，以醫療儀器維持生命。

20日為母親設籌款頁面(https://gofund.me/967798df)時，Hein表示，一次拙劣的搶劫變成致命悲劇，家人心碎。Htwe的家人表示，醫生已經告知病人情況極不穩定，且有惡化風險，應做好失去她的準備。

州眾議員牛毓琳對受害者家人表示慰問。市警也再次向媒體更新嫌犯的更多特徵。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

歹徒在華埠地鐵站企圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)
歹徒在華埠地鐵站企圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)

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