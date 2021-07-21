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主管挾工作簽證霸凌？華裔醫師死因成謎

記者黃伊奕／紐約報導
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

布朗士區林肯醫療中心(Lincoln Medical Center)，疫期發生三起外籍住院醫師自殺或意外死亡事件，其中包括來自中國的余波(Bo Yu，姓名均為音譯)，消息稱其中至少兩人或因無法忍受主管的霸凌。

「每日新聞」報導，去年8月該院的印度裔醫師Adhiraj Satija自殺身亡，六個月後，余波也在夏威夷旅行時神秘死亡，雖然院方說他不小心在游泳池淹死，但同事表示懷疑，說他死前曾在臉書發自己的照片，寫著「永遠不要忘記我」；今年4月，該院約旦裔醫師Waleed Saleh Abuhishmeh自殺。

據悉，余波2004年從上海交大醫學院畢業，之後留美加入林肯醫療中心，主負責內科和初級診療。

報導指，三名死亡的醫師都是移民，持院方可撤銷的工作簽證。事件引起外界質疑公立醫院住院醫師所面臨的嚴格管理，一名最近離開林肯醫療中心的外籍醫師回憶，面臨隨時可能被解雇，尤其約九成醫護人員都持工作簽證，「住院醫生若被解雇，很難到其他醫院工作，移民醫師更可能失去居留權。」

俄勒岡州的醫師韋伯(Pamela Wible)與林肯醫療中心多名住院醫師是好友。她說工作簽證對工作時間長、報酬相對較低的年輕醫師形成更大的壓力，醫護人員的長期文化是不願討論自己的憂鬱。她透露，一名該院醫生指院方未妥善處理自殺事件。

市公立醫院首席醫療品質管理官員魏艾克(Eric Wei)說，市公立醫院機構在2018年推出，幫助醫護人員緩解壓力及創傷的計畫；他承認住院醫師工作壓力非常大，也希望能改變其中文化。林肯醫療中心首席醫療官Lewis Marshall則指，院方有保密的心理輔導及互助服務，成效良好，但基於隱私及保護家屬，無法討論詳情。

工作簽證 移民 布朗士

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