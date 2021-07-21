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糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

記者黃伊奕／紐約報導
多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)
多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

布碌崙(布魯克林)一名華裔女子19日8大道遭非洲裔男子搶劫，緊急求助，多名路人將劫匪攔住毆打，警方到場後將劫匪和華女雙雙拘捕，因沒有華女被搶劫的報警紀錄，以二級攻擊罪名將華女與劫匪移送法辦。

案件發生在19日下午4時左右，鄭姓華女在57街交8大道一棟公寓樓前被劫匪搶走隨身財物，華女立即打電話給不遠處的丈夫，丈夫帶來一夥人追趕劫匪，多名路人見狀出手相助，在56街交8大道路口將劫匪攔下，雙方當街扭打。

劫匪隻身一人，很快落入下風，衣服也被扯爛；一名在郵局工作的非洲裔男子以為是攻擊案而報警。警方到場聽了雙方說法，將華女與劫匪均帶回警局，進一步調查。

目擊者陳先生表示，當時很多人出手相助，但警方到場後，動手的人都很快跑走，只留下華女、劫匪及報警的郵局員工；「很多路人拍下劫匪被打的過程，但大部分都只看到劫匪被打，沒看到華女被搶。」

案件發生後，受害華女未在第一時間報警，而是郵局員工以攻擊事件報警，警方根據目擊者拍的錄像等證據，以攻擊案處理。

居住在8大道的林先生認為，受害華女被捕及面臨控罪，很不公平，「鄭女士明顯是受害者，好在有路人幫助才沒受傷，劫匪也顯然是慣犯，華人不再忍氣吞聲，反而惹上官司。」

警方將華女和劫匪雙雙逮捕。(目擊者提供)
警方將華女和劫匪雙雙逮捕。(目擊者提供)

華女 8大道 布碌崙

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