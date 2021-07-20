中餐館未收到紓困金 孟昭文線上會議商對策

大量餐飲業至今未收到餐飲業復興基金。（記者黃伊奕／攝影）

聯邦小商業管理署(SBA)在5月開放餐飲業復興基金(RRF)申請，幫助餐飲業盡快擺脫疫情帶來的困境，但大批華裔餐飲業主表示，雖然申請獲批，但至今未收到援助，對此國會眾議員孟昭文 與美國 中餐聯盟紐約 總會溝通後，決定在21日舉行線上會議，講解解決方案。

據SBA小商業委員會會長Isabel Guzman表示，RRF共計286億元，主要為全美10萬餐飲業主提供急需的經濟援助，目前該申請已在7月14日停止申請；截至6月30日，政府已收到27.8萬份申請，涉及金額高達722億元，其中約10.1萬份申請資金已經或者很快可到位，平均可獲得28.3萬元。

而因聯邦資金短缺，加上RRF申請已經截止，有17.7萬符合申請資格餐館，恐無法獲得需要的資金，資金空缺高達436億元。

美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊稱，該會過去已經收到數十名餐飲業主的求助，指出5月RRF申請提交後至今仍不見資金到位，但在勞動力減少、通貨膨脹影響下，不少餐飲業已在破產關門邊緣，很多業主手頭僅有16天周轉資金了。

對此美國中餐聯盟紐約總會多名成員過去已和孟昭文多次溝通，希望她向聯邦政府反應，延長RRF申請或推動其他援助立法。

孟昭文表示，將在7月21日中午12時30分至下午1時30分與美國中餐聯盟與中餐業主舉行線上討論會議，會議Zoom號碼為9299998800，密碼為123456，若業者通過手機撥號參加會議，可根據所處位置撥打下列號碼：(646)558-8656（紐約），(301)715-8592（華府)，(312)626-6799(芝加哥)，(346)248-7799(休斯頓)，(253)215-8782 (Tacoma)，(669)900-9128 (聖荷西)，會議ID和密碼與上相同，歡迎餐飲業主積極參加。