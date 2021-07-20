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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

通貨膨脹嚴重 餐飲業成本翻倍

記者黃伊奕／紐約報導
一名華女在麵包店採購，一旁玻璃上貼著漲價的通知。（記者黃伊奕／攝影）
一名華女在麵包店採購，一旁玻璃上貼著漲價的通知。（記者黃伊奕／攝影）

全美近來通貨膨脹嚴重，民眾已切身感受到物價不斷飆漲；不少在紐約經營餐飲的業主嘆進貨成本翻了數倍，但經濟未完全恢復，新冠疫情打擊下生存已艱難，不敢貿然漲價，經營可謂困難重重。

全國整體消費者物價指數(CPI)已經連續飆升數月，6月更是創下2008年以來最高漲幅，達5.4%；這不僅讓不少消費者面臨巨大生活壓力，也進一步縮減了餐飲業等小商家的生存空間。

布碌崙(布魯克林)金皇廷大酒樓業主陳善莊指出，通貨膨脹最先反應在民生息息相關的生活用品上，導致餐營業烹飪需要的原材料漲價驚人，從油、肉、菜到紙巾、餐盒，價格短時間裡翻了兩到三倍。

陳善莊說，「以前外賣塑料盒批發價不過每個不過2毛錢，現在已經漲到了6毛，錫紙餐盒業從1元漲到了3元，短時間內翻了3倍。」

此外，食材漲價速度也前所未有；陳善莊說，其中肉類、油類漲價最驚人，像烹飪油之前是一桶不過十幾元，現在已經漲到了40多元，牛肉也從每磅4元多漲到了9.8元。

成本上漲但經濟仍未復甦，餐飲業主也不敢隨意上調價格，否則銷量上不去，最後埋單的也是商家業主；陳善莊說，例如華人餐館常見的午餐燒鴨飯，近期不得不因成本上漲，將售價增加1元，結果就引起不少顧客抱怨；而酒樓銷售的蝦餃點心，即使成本價已經上漲到每盒5.5元，但他們仍只敢維持在5.25元的售價；陳善莊說「等於賣一盒還得虧損0.25元，賣越多虧越多。」

而如今從中國購買食材的成本也在進一步攀升；陳善莊說，不少中國產的商品如今銷售價格也是不斷上調，甚至有些商品業主會直接告訴你，「出了門再進來，只會是更高的價格。」

99餐飲集團主席林里舉則表示，除了各種食材漲價，人工成本也在不斷增加，如今工人不夠，一些業主招不到人只能上調薪資，但此舉進一步縮小餐館生存空間，更多餐館不得不關門，此背景下，將來餐飲業的工作只會越來越少，恐成惡性循環。

中國 通貨膨脹 紐約

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