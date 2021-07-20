紐約客談／疫後狂歡 別忘了底層苦命人

疫情讓失業率上升，即便現在經濟有復甦趨勢，仍有不少人在社會底層掙扎。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫情 和緩之後，紐約市 經濟、景氣明顯好轉，民眾在居家避疫長達一年半後，各種「報復性」旅遊、消費、聚餐樣樣來，慶祝著生活終於可以回歸部分日常；而與那些在社會底層掙扎的人們，遭疫情重創後生活更加困難，如今仍走投無路，形成強烈對比。

即便有Delta變種病毒的威脅，如今的紐約仍四處可看到觀光客，在疫情期間寂靜有如鬼城的曼哈頓時報廣場，如今又再現往日的繁忙，而根據旅遊業者的調查，美國 境內機票自4月開始價格就上漲了9%，今年與去年同期的旅遊成本，價格也增加9.5%。

疫情讓人們發覺更多遠端作業的可能性，不少大公司改為混合辦公模式，聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計，紐約州從去年底高達11.8%的失業率，到今年5月降至6.9%，有顯著的進步，不過對於那些初級工作可說是僧多粥少，當各界認為前景一片看好、經濟終於又搭上復甦列車的同時，那些在社會底層的人們，卻仍與找不到工作的事實爭鬥。

由於不會說英文，疫情前在法拉盛街頭發傳單、已經76歲的華人謝女士，在疫情之後連房租都交不起，只能靠拾荒過日子，就連搬家費80元也拿不出來，只能跟別人借，但是何時能夠還的起這80元，她也不知道。

下次當我們在狂歡、慶祝現階段終於告別疫情陰霾的同時，也不妨想想在身邊，是否有這些仍在掙扎的人們，適時的伸出援手；而各級政府在重啟迎經濟復甦的同時，不應忘了這些疫情下生存已近走投無路的苦命人。

（紐約客談，每周二至周六見報）