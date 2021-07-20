倉庫遭換鎖 七旬華婦身家全丟

謝女士租用的倉庫被換鎖，儲存的物品丟失。(記者顏嘉瑩/攝影)

來自中國 上海的謝女士現年已76歲，七年前隻身移民來美，由於年事已高，再加上新冠肺炎疫情，工作難找、無力交租，只能住在布碌崙 (布魯克林)的收容所；不諳英文又居無定所的她，日前將全身家當包括中國護照等都儲放在法拉盛 的一處租賃倉儲，誰料所租倉庫遭換鎖、物品也不知去向，讓她著急無助。

篤信基督教的謝女士，在2014年獨自一人來美，當時已經69歲的她，希望能夠當家庭護理員，卻因為年齡太高而被回絕，她只能在法拉盛緬街靠發放傳單維持生計。

在疫情爆發之後，發傳單的工作也沒了，謝女士無力繳交租金，被市政分配到位於布碌崙的遊民收容所居住，期間她靠拾荒維生，每個月收入約有幾十元；微薄的收入讓她每個月只繳得起手機費，飲食則是靠政府發放的食物救濟。

住在遊民收容所內空間不夠，謝女士將身上家當，包括護照、筆記型電腦、珠寶等有價值的物品，以一個月加保險49元的租用費，存放在連鎖倉儲公司「Cubesmart」位於法拉盛的倉庫內。

謝女士說，自己繳交的費用可租用期至本月20日，但當她在16日回到倉庫時，發現租用倉庫門的自用鎖被換成該公司的鎖頭，儲存在倉庫內的珠寶、護照、名牌包和政府發放的罐頭食品等下落不明，與該公司溝通因她不通英文而求助無門。

19日謝女士受訪時，講到激動處不禁潸然淚下，她說：「我不知道他們把我的東西拿去哪裡，我也不知道該怎麼辦，我只想要拿回我的東西、我的護照，沒有護照我連中國都回不了。」

Cubesmart則表示，該公司以收取月租用費的方式，只要客戶按時繳交費用，該空間即為客戶使用；謝女士由於日前「違反規定，做了儲物以外的用途」，已於日前遭到該公司「驅逐」(evicted)，對於細節則不願多講。

前紐約州眾議員楊愛倫(Ellen Young)與謝女士相識七、八年，她表示謝女士為人善良，對生命與學習都相當有熱情，就算年事已高，仍報名成人英文班，努力學習英文，始終沒有放棄。

楊愛倫說，相信依照市消費者事務局的規定，該間公司應有許多違規，她希望能夠協助謝女士討回公道，也希望更多有類似遭遇的人可與現任代表法拉盛的州眾議員金兌錫辦公室聯絡，地址為法拉盛38大道136-20號10A室，電話(718)939-0195。