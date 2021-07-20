我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

倉庫遭換鎖 七旬華婦身家全丟

記者顏嘉瑩／紐約報導
謝女士租用的倉庫被換鎖，儲存的物品丟失。(記者顏嘉瑩/攝影)
謝女士租用的倉庫被換鎖，儲存的物品丟失。(記者顏嘉瑩/攝影)

來自中國上海的謝女士現年已76歲，七年前隻身移民來美，由於年事已高，再加上新冠肺炎疫情，工作難找、無力交租，只能住在布碌崙(布魯克林)的收容所；不諳英文又居無定所的她，日前將全身家當包括中國護照等都儲放在法拉盛的一處租賃倉儲，誰料所租倉庫遭換鎖、物品也不知去向，讓她著急無助。

篤信基督教的謝女士，在2014年獨自一人來美，當時已經69歲的她，希望能夠當家庭護理員，卻因為年齡太高而被回絕，她只能在法拉盛緬街靠發放傳單維持生計。

在疫情爆發之後，發傳單的工作也沒了，謝女士無力繳交租金，被市政分配到位於布碌崙的遊民收容所居住，期間她靠拾荒維生，每個月收入約有幾十元；微薄的收入讓她每個月只繳得起手機費，飲食則是靠政府發放的食物救濟。

住在遊民收容所內空間不夠，謝女士將身上家當，包括護照、筆記型電腦、珠寶等有價值的物品，以一個月加保險49元的租用費，存放在連鎖倉儲公司「Cubesmart」位於法拉盛的倉庫內。

謝女士說，自己繳交的費用可租用期至本月20日，但當她在16日回到倉庫時，發現租用倉庫門的自用鎖被換成該公司的鎖頭，儲存在倉庫內的珠寶、護照、名牌包和政府發放的罐頭食品等下落不明，與該公司溝通因她不通英文而求助無門。

19日謝女士受訪時，講到激動處不禁潸然淚下，她說：「我不知道他們把我的東西拿去哪裡，我也不知道該怎麼辦，我只想要拿回我的東西、我的護照，沒有護照我連中國都回不了。」

Cubesmart則表示，該公司以收取月租用費的方式，只要客戶按時繳交費用，該空間即為客戶使用；謝女士由於日前「違反規定，做了儲物以外的用途」，已於日前遭到該公司「驅逐」(evicted)，對於細節則不願多講。

前紐約州眾議員楊愛倫(Ellen Young)與謝女士相識七、八年，她表示謝女士為人善良，對生命與學習都相當有熱情，就算年事已高，仍報名成人英文班，努力學習英文，始終沒有放棄。

楊愛倫說，相信依照市消費者事務局的規定，該間公司應有許多違規，她希望能夠協助謝女士討回公道，也希望更多有類似遭遇的人可與現任代表法拉盛的州眾議員金兌錫辦公室聯絡，地址為法拉盛38大道136-20號10A室，電話(718)939-0195。

法拉盛 中國 布碌崙

上一則

通貨膨脹嚴重 餐飲業成本翻倍

下一則

雷克島獄警遭囚犯扔糞 工會批環境惡劣

延伸閱讀

顧雅明辦公室 免費派單車安全帽

顧雅明辦公室 免費派單車安全帽
紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放
白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣

白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣
法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男

法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男
「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

熱門新聞

西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准