緬甸婦華埠搭地鐵遇劫 與子摔落樓梯命危

搶包導致緬甸裔女子摔成重傷的非洲裔嫌犯。（市警提供）

曼哈頓華埠近日發生了一起劫案引發的流血案件，一名58歲的緬甸 裔婦女與其子在堅尼路(Canal St.)地鐵站 遭一非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，倒地後頭部撞擊地面導致流血重傷；19日22歲的受害者兒子Kyaw Zaw Hein表示，母親仍在重症監護室搶救，情況危急，當日是在前往拜佛途中遭此禍事，盼嫌犯儘早歸案。

警方表示，受害者為58歲的Than Htwe，17日早9時40分左右她和兒子正從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住她兒子的背包，打算搶劫；Kyaw Zaw Hein失去平衡往後摔，期間他下意識抓住母親，卻不想二人同時失去重心跌落樓梯，母親頭部撞地血流如注；搶匪見狀拋下現場逃逸。

案發後轄區市警五分局趕到現場，將傷者送往曼哈頓下城表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，母親因頭部受傷嚴重不得不接受了腦部手術。

其子Kyaw Zaw Hein在接受紐約 每日新聞訪問時表示，自己僅受輕傷，但母親險些喪命，目前仍在重症監護室未度過危險期，家人都很擔心。

「她是很虔誠的佛教徒。」Hein表示，案發當天兩人是去寺廟禮佛的路上；母親2018年從緬甸搬到了紐約，為了和兒子等家庭成員團聚。

「她是為我來的，她總那麼有耐心和寬容。」他表示，母親一直以來處事原則都是，即使別人不好，她也會善待他們，「她只想和家人一起繼續生活。」

Hein說，在案發後試圖通過冥想來讓自己平靜下來，這也是母親教他的，「我媽媽總是教我冥想。現在我比以前做得更多。」一位在重症室探望Htwe的親屬則表示，不知道她是否能挺過去，「看起來有80%的可能性不會。」

Hein表示，無論嫌犯是誰，也不管他的動機如何，作為佛教徒的自己都會以友好和尊重的態度對待他們，「就像無論我犯了什麼錯誤，她總是會原諒我。」

Hein還說，父親只會說緬甸語，如今看到周圍和妻子相關的人事物時就會忍不住淚流滿面。

「我非常愛我的媽媽，也非常想念她，但由於這可怕的事件，她被送進ICU，醫生也說她看起來不太好，可能無法挺過來。」Hein說。

受害者家屬希望警方能盡快能抓到肇事者，為Htwe討回公道，「如果有任何人知曉此人下落，請告訴警方，這樣就不會再有像我們這樣的受害者了。 」