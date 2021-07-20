雷克島獄警遭囚犯扔糞 工會批環境惡劣

雷克島監獄獄警遭囚犯扔糞便襲擊。(路透)

雷克島監獄 一名獄警近日遭一在押人員扔糞便；據悉，此嫌不但多次使用糞便來攻擊監獄內工作人員，還曾兩次試圖越獄；獄警工會強烈抨擊此事件，表示其反映了獄警如今面臨的巨大工作壓力。

紐約 郵報報導，據懲教局內部人士透露，14日晚上9時45分左右，獄警拉克魯瓦(Nauvella Lacroix)執勤夜班巡視時，在押犯人布朗(Arthur Brown)開始從牢房裡向他投擲糞便，打中他的臉和身體，拉克魯瓦的白色制服幾乎完全被糞便覆蓋。

獄警警官工會(Corrections Captains' Association)主席費拉約洛(Patrick Ferraiuolo)表示，襲警的布朗今年40歲，自2019年5月以來，他因重罪攻擊及棄保逃竄而被關押在雷克島監獄；在押期間，他不但用糞便攻擊了至少六名警員，還試圖越獄兩次，但均被抓回；工會指出，獄警急需更多支持，來面對此令人擔憂的惡劣工作環境。

「受襲擊的獄警還不得不和上級爭取，才能獲幾日休假調整。」費拉約洛說，市獄警辭職的人數激增，其中還有很多人因為「不人道的待遇、長時間工作和不安全的工作條件而跳槽到市警。」

市獄警工會(Correction Officers' Benevolent Association)主席博希奧(Benny Boscio)則表示，懲教局正經歷著他22年職業生涯中所見到的最艱難時刻，獄警們因人手不足而被迫持續工作，包括有些情況下需要連續工作30個小時。