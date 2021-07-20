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紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

記者張晨／紐約報導
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約市過去18日晚至19日凌晨的一夜間，連續發生了數起槍擊案件，共涉及九名受害者，兩人喪命，其中一起案件發生在皇后區法拉盛，25歲的幫派成員梅爾喬(Aldair Melchor)在32大道近第137街附近當街被槍殺；此外，同晚另有三名乘客在曼哈頓哥倫布圓環的地鐵內遭持槍搶劫。

警方表示，18日晚7時20分左右，一名身分不明的嫌犯在法拉盛街頭，從一輛黑色奧迪轎車中向受害者開槍，擊中其頭部和手臂後逃逸；轄區109分局警員街道報警趕到現場，傷者被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)，不久後傷重不治身亡。

據悉，死者為25歲的幫派成員梅爾喬，他此前被逮捕過六次，因攻擊罪而被判服刑，遭槍擊時處於假釋期間；目前還不清楚是什麼引發了這起槍殺案件。

警方稱，第二起致命案件發生在布碌崙(布魯克林)的柯林頓丘(Clinton Hill)，一名30歲男子在富爾頓街(Fulton St.)和歐文廣場(Irving Place)拐角附近被擊中；案發後，他被送往布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)，在也是不治身亡。

目前還不清楚是什麼導致了致死槍擊案，但警方表示，受害者同樣前科累累，此前曾因擾亂治安和搶劫兩次被捕。

同日晚，還有三名青少年在曼哈頓59街哥倫布圓環(59th Street/Columbus Circle)的地鐵D車內遭一男子持槍搶劫。

警方稱，案發在18日晚8時50分左右，一名男子在地鐵車廂內向16歲、17歲和20歲的三名受害者展示了懷中一把灰色手槍，搶走一部iPhone手機和兩個背包；目前嫌犯仍在逃中。

儘管夜間發生了多起流血案件，但全市範圍內的槍擊暴力稍有放緩，根據市警19日公布的數據顯示，過去28天內，槍擊案件比去年同期減少了三分之一；在這四個星期中，全市共發生了162起槍案，涉及206名受害者，而去年這個數字分別為245起和321人。

槍擊 地鐵 紐約市

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