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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

文教中心講座 教健康應對壓力

記者牟蘭／紐約報導
紐約華僑文教服務中心舉辦 i台灣宣導說明會與新冠疫情講座。(記者牟蘭／攝影)
紐約華僑文教服務中心舉辦 i台灣宣導說明會與新冠疫情講座。(記者牟蘭／攝影)

紐約華僑文教服務中心聯合世界華人工商婦女企管協會大紐約分會及紐約松柏愛心會，日前舉辦「 i台灣」宣導說明會與新冠疫情講座，邀請美國成人心理心理急救課程的講員謝邦芳講解健康應對壓力的方法。

紐約華僑文教服務中心陳永豐表示， i台灣推出「健康益友App」、「海外信保基金紓困方案4.0」與「僑胞戶籍兩年遷出權益影響問題」等資訊的網絡彙總，其中「健康益友App」幫助海外僑胞通過軟件可以向台灣的醫生用中文詢問病情，幫助民眾保持健康身體。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長李艷翠與紐約松柏愛心會會長王玉英表示，疫情爆發後，民眾產生諸多心理問題，亟需醫生的治療，因此兩會當天聯合舉辦「健康應對壓力的方法講座，邀請謝邦芳講解相關資訊，呼籲華裔民眾重視心理健康問題。

謝邦芳表示，心理疾病常被亞裔社區污名化，實際上這些疾病都是可以通過治癒的，尤其是生活中常見的憂鬱症等，若民眾發現類似病症，應及時向醫生求助；她說，一般民眾都有憂鬱情緒，但並不等同於憂鬱症，提醒民眾切忌自行診斷。

她舉例說，若民眾身體方面出現疲勞、暴飲暴食、失眠或嗜睡、體重突增或降低等，行為方面出現常常哭泣、不與人互動，喪失責任感以及不注重儀表等，以及心理方面出現悲觀、記憶力與注意力下降，甚至有死亡或自殺的念頭等，且這些症狀持續兩周，需引起重視，及時就醫。

謝邦芳表示，若民眾出現憂鬱、焦慮或藥物與酒精上癮等問題，請致電(888)692-9355諮詢查詢，中文請按4，也可通過短信發送「WELL」至65173，民眾還可登錄http://nyc.gov/nycwell，線上求助。

謝邦芳帶來「健康應對壓力」的方法講座。(記者牟蘭／攝影)
謝邦芳帶來「健康應對壓力」的方法講座。(記者牟蘭／攝影)

紐約 台灣 疫情

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