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布碌崙親子互助會8．21辦返校日

記者顏潔恩／紐約報導
紐約布碌崙親子互助會將攜手市公園局、當地民選官員，於8月21日舉行「返校日」活動。(記者顏潔恩/攝影)
紐約布碌崙親子互助會將攜手市公園局、當地民選官員，於8月21日舉行「返校日」活動。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)親子互助會將攜手市公園局、當地民選官員，定於8月21日(周六)舉行「返校日」活動；該活動是互助會於新冠疫情和緩後的首個大型活動，屆時不僅會免費派送書包和文具，還會舉行藝術文化表演、資訊講解，呼籲民眾積極參與。

互助會會長黃妮可表示，這次的活動主題名為「團結一致」(Togetherness)，屆時除了為孩童返校上課作準備外，也慶祝紐約市疫情終於趨緩，並希望全世界能盡快戰勝病毒；她表示，疫情對人們的身心帶來衝擊，儘管大家都在為生活恢復常態作努力，實際上還是面臨不少挑戰，各個年齡層的人依然對生活備感壓力。

她希望當天的藝術和文化表演能給民眾帶來心靈上的慰藉，能暫時逃離壓抑的生活，久違地和社區聚在一起欣賞表演；另一方面孩子在疫情期間面對著電子產品的時間更長，應趁著此次機會外出走走，拓展社交圈子，家長也鼓勵陪同參與，增進親子關係。

該活動由州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室協辦，並有翠園酒家、第一保健、帝國藍十字藍盾健保、飛達利等支持。

「團結一致返校日」活動定於8月21日(周六)於上午11時進行，地點是位於6、7大道交67街的埃里克森公園(Leif Ericson Park)，當天將會派發1000個上學用書包和文具，先到先得。

疫情 紐約市 親子

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