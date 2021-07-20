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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

經文處線上研討會 探討疫後經濟轉型

記者顏嘉瑩／紐約報導
李光章(上排右二)參加「永續未來之引擎：永續金融如何在COVID-19後疫情時代促進拉美地區發展轉型」視訊研討會。(經文處提供)
李光章(上排右二)參加「永續未來之引擎：永續金融如何在COVID-19後疫情時代促進拉美地區發展轉型」視訊研討會。(經文處提供)

配合2021年聯合國永續發展高階政治論壇(HLPF)，駐紐約台北經濟文化辦事處日前與財團法人國際合作發展基金會舉辦「永續未來之引擎：永續金融如何在COVID-19後疫情時代促進拉美地區發展轉型」視訊研討會；會上經文處處長李光章表示，「夥伴關係」是落實永續發展目標(SDGs)的關鍵，台灣則是一個值得信賴的建設性夥伴。

國合會秘書長項恬毅在開幕致詞時，以國合會與中美洲夥伴國合作的「氣候變遷」調適計畫為例，說明藉由科技整合政府、氣候、土壤及病蟲害等數據，強化夥伴國農業韌性，不但增強農民向微型貸款機構的還款能力，更增加金融機構投資永續金融的誘因，達成良性循環，正是永續金融帶來的好處。

項恬毅說，國合會除了與區域開發銀行合作，向受疫情影響的中小企業提供資金支持外，更協助夥伴國開發創新工具，增加取得資金管道，為後疫情時代經濟復甦作好準備。

李光章則說，從台灣與巴拉圭、瓜地馬拉及許多拉美國家的合作經驗來看，經過多年的經營，雙方合作計畫已從農業技術支援轉型為向中小企業提供金融資源，而永續金融是推動經濟轉型與社會發展的重要工具。

李光章說，中美洲銀行日前也在台灣設立中美洲外第一個據點，突顯台灣是永續金融領域，積極且具建設性的夥伴。

今年HLPF的永續發展目標，關注在除貧、零飢餓、減少不平等及夥伴關係等，與會者則討論發展中國家在疫情中面臨的籌資挑戰，分享各自與台灣的合作成果，強化夥伴關係並促進拉美地區發展轉型，進而加速疫後經濟復甦。

當天研討會主持人為曾任巴拉圭財政部長的巴國前駐美大使James Spalding Hellmers，講者來自中美洲銀行、美國國際開發金融公司(DFC)、國合會、巴拉圭工商部及瓜地馬拉總統府規畫部。

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