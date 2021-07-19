疫情後供不應求 長島房價創新高

由於銀行的低利率與郊區房產的火熱市場，長島房市再創新高。(記者牟蘭╱攝影)

由於銀行的低利率與郊區房產的火熱，長島 納蘇郡(Nassau)與蘇福克郡(Suffok)房市再創新高，納蘇郡6月的房產成交中間價格為64萬5000元，比去年同期上漲16.2%，蘇福克郡的6月房產中間價格為51萬元，比去年同期上漲18.8%。

據地產網站OneKey MLS的統計，兩郡的房屋價格均達到歷史最高；不過，有跡象表明，兩郡的房產市場競爭力逐漸減弱，以5月與6月待售房產比較，6月的房產待售價格已低於5月，其中納蘇郡房產中位數報價為66萬5000元，蘇福克郡為53萬9500元。

OneKey MLS的執行總裁施佩爾(Jim Speer)表示，對比每個月不同的房產交易額與待售價格，將為房產市場提供更宏觀的報告，「去年疫情 期間對房產市場的影響仍在持續，我預計這種現象還將持續數月。」

由於疫情爆發，去年3月至6月期間禁止買家和仲介現場看房，解禁之後，長島的房價開始猛漲，房產市場出現大量的買家；地產網站分析，目前的房產市場仍傾向於賣家，納蘇郡房產平均賣出時間為2.3個月，蘇福克郡房產的平均賣出時間為1.9個月，遠快於疫情前五到八個月的待售時間。

房產仲介指，由於房貸利率較低，房價雖緩慢下跌，買家的需求仍非常強勁，市場不可能出現崩盤現象，近期賣出房產的屋主，多選擇移居到紐約之外的地區居住，「如果他們要離開紐約州 ，又正逢退休的年齡，這些賣家迫切的希望離開所居住的城市。」

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，除長島東部地區外，6月有4022套待售房屋，比去年同期下降4.8%；但報告指，這些待售房屋中40萬元以下的房產數量直線減少，50萬到100萬元的待售房產有所增加，60萬到80萬元的待售房產增幅最快，較去年同期增加32%。

這些數據顯示，高收入的房主希望搬離或在長島購買新的住宅；對此，Miller Samuel的執行總裁米勒(Jonathan Miller)分析，房源的供應無法滿足民眾的住房需求。