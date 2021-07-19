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葛謨簽選舉改革法案 電郵可申請不在籍投票

記者和釗宇╱紐約報導
葛謨簽署法案，選民將可以通過電郵申請不在籍選票。（美聯社）
葛謨簽署法案，選民將可以通過電郵申請不在籍選票。（美聯社）

為便利選民投票、促進選舉參與，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)日前簽署多項選舉改革法案；根據其中一項法案，選民將可以通過電郵申請不在籍選票，不必再回寄不在籍選票申請表；另外，不在籍選票的回擊期限將從選舉日前一周提前至選舉日前15天。

葛謨簽署的法案共有六項，他表示，該法案包將「促進民主制度繼續運行順暢，選舉對所有選民來說意義重大，這些選舉改革將促進選民通過選票發聲。」

其中一項法案允許選民通過郵件、網站或其他電子選舉系統申請不在籍選票，不必再像以前一樣填寫不在籍選票申請表並簽名申請；不在籍選票在疫情期間的選舉中作用巨大，葛謨去年就曾簽署行政令，將擔憂被傳染新冠病毒作為申請不在籍選票的原因；儘管疫情已經遠離高峰，不在籍選票仍然本次紐約市黨內初選中仍占重要地位，數量超過13萬張。

提出這項法案的州參議員傑克森(Robert Jackson)表示，「我們應當保護所有選民的投票權，擴大可選擇的投票方式是一件正確的事；這項法案不但將鞏固投票權，而且也讓選民投票更加方便，讓更多人參與到選舉中，民主制度會更健康。」

另一項法案則要求申請不在籍選票的選民，須在選舉日前15天回寄不在籍選票，確保選票被計入，而此前這一期限為選舉日前一周；提出這項法案的州眾議員泰勒(Al Taylor)說，「有了這項法案，我們的選舉機構將有充足的時間計算選舉結果。」

其他法案則要求各地選舉委員會在網上公布有關投票站變動的所有信息，允許在初選中敗北的參選人申請放棄參加普選，即便獲得小黨提名。

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