我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

民主黨初選 非洲裔漸占紐約政壇主流

記者和釗宇╱紐約報導
專家表示，民主黨市長候選人亞當斯或將成為郭德華式的強勢市長。（美聯社）
專家表示，民主黨市長候選人亞當斯或將成為郭德華式的強勢市長。（美聯社）

儘管官方選舉結果尚未公布，非洲裔參選人無疑是本次初選的最大贏家，除州長以外的所有關鍵職位的民主黨初選勝者多為非洲裔參選人，這也讓紐約市變為非洲裔政治勢力的大本營；專家表示，民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)將不會重蹈首位非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)施政不暢的覆轍，或將成為郭德華(Ed Koch)式的強勢市長。

目前亞當斯已經確認將代表民主黨參選紐約市長，而共和黨在紐約市已經式微，亞當斯幾乎已篤定將當選下一任市長；但非洲裔的勢力並不僅限於市府，目前紐約州的重要民代職位除正副州長外，其餘均已在非洲裔手中，包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)；白艾榮(Alvin Bragg)也有望成為首位非裔曼哈頓地區檢察官。

而且，紐約州的非洲裔國會民代也發展到鼎盛時期，目前紐約州有七名非洲裔國會眾議員，為歷年來最多；其中，眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)，未來有望成為首位非洲裔眾議長。

代表布朗士的非洲裔國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，「現在我們無疑生活在非洲裔從政的黃金年代，這意味著我們朝著種族平等的承諾又邁進了一步；人事即政策，當選者會將自己的經歷和膚色帶入到公共事務。」

丁勤時1990年宣誓就任首位非洲裔紐約市長，曾讓很對追求種族平等的人感到激動，但丁勤時的權力有限，任內治安惡化，連任時敗於此前的手下敗將朱利安尼(Rudy Giuliani)；但曾參選副州長的政策咨詢師金恩(Charlie King)表示，共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)對亞當斯不會構成威脅，而且以亞當斯目前的權威，他也不會重蹈丁勤時的覆轍。

金恩表示，亞當斯的領導力可能將比肩郭德華，後者曾在1978年至1990年三度擔任市長，作風強悍而高效；「我們將在亞當斯任內看到多年未見的領導力；郭德華就很強勢，即便你不喜歡他，你也會尊重他，這個強勢市長代表著紐約市，是紐約市的縮影；就像郭德華代表猶太裔一樣，亞當斯也將代表非洲裔展現力量。」

紐約市 亞當斯 民主黨

上一則

疫情後供不應求 長島房價創新高

下一則

禁驅逐令8月底到期 小房東憂執法弱無法維權

延伸閱讀

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了
蓄奴者命名地標、街道 亞當斯喊改名

蓄奴者命名地標、街道 亞當斯喊改名
治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察

治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察
葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題

葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題
葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年