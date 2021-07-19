民主黨初選 非洲裔漸占紐約政壇主流

專家表示，民主黨市長候選人亞當斯或將成為郭德華式的強勢市長。（美聯社）

儘管官方選舉結果尚未公布，非洲裔參選人無疑是本次初選的最大贏家，除州長以外的所有關鍵職位的民主黨 初選勝者多為非洲裔參選人，這也讓紐約市 變為非洲裔政治勢力的大本營；專家表示，民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)將不會重蹈首位非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)施政不暢的覆轍，或將成為郭德華(Ed Koch)式的強勢市長。

目前亞當斯已經確認將代表民主黨參選紐約市長，而共和黨在紐約市已經式微，亞當斯幾乎已篤定將當選下一任市長；但非洲裔的勢力並不僅限於市府，目前紐約州的重要民代職位除正副州長外，其餘均已在非洲裔手中，包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)；白艾榮(Alvin Bragg)也有望成為首位非裔曼哈頓地區檢察官。

而且，紐約州的非洲裔國會民代也發展到鼎盛時期，目前紐約州有七名非洲裔國會眾議員，為歷年來最多；其中，眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)，未來有望成為首位非洲裔眾議長。

代表布朗士的非洲裔國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，「現在我們無疑生活在非洲裔從政的黃金年代，這意味著我們朝著種族平等的承諾又邁進了一步；人事即政策，當選者會將自己的經歷和膚色帶入到公共事務。」

丁勤時1990年宣誓就任首位非洲裔紐約市長，曾讓很對追求種族平等的人感到激動，但丁勤時的權力有限，任內治安惡化，連任時敗於此前的手下敗將朱利安尼(Rudy Giuliani)；但曾參選副州長的政策咨詢師金恩(Charlie King)表示，共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)對亞當斯不會構成威脅，而且以亞當斯目前的權威，他也不會重蹈丁勤時的覆轍。

金恩表示，亞當斯的領導力可能將比肩郭德華，後者曾在1978年至1990年三度擔任市長，作風強悍而高效；「我們將在亞當斯任內看到多年未見的領導力；郭德華就很強勢，即便你不喜歡他，你也會尊重他，這個強勢市長代表著紐約市，是紐約市的縮影；就像郭德華代表猶太裔一樣，亞當斯也將代表非洲裔展現力量。」