禁驅逐令8月底到期 小房東憂執法弱無法維權

紐約州的禁驅逐令即將在下月底到期，不過華人小房東憂心政府執法力度，再加上疫情期間的案件積壓，擔心恐怕仍無法討回公道。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州在新冠肺炎疫情 期間，禁止住宅和商業逼遷的命令即將在8月31日到期，期間雖然幫助許多弱勢租客，但也有惡房客利用政府命令，惡意欠租，令小房東 相當困擾；華人 小房東表示，雖然命令到期，但憂心政府執法力度，再加上疫情期間的案件積壓，擔心恐怕仍無法為小房東討回公道。

「紐約小房東」創辦人何德鄰表示，州府在今年5月將禁驅逐令延長至8月31日，保護受到疫情影響的租客，而雖然法案內容也保護無力償還房貸的小房東，確保他們的房屋的稅收留置(tax lien)不被出售或不被法拍，但卻無法實質幫助到小房東。

何德鄰說，對於小房東來說，政府能夠幫最大的忙即是讓惡房客能夠搬離，「華人社區有許多房東與房客住在一起，且有不少小房東是老人，與房客間的矛盾很多時候升級成肢體衝突，如果沒有法律保護，房東很難討回公道。」

同時，在疫情間房屋法庭休庭，但房屋糾紛卻有增無減，何德鄰預估，法令到期後會有許多訴訟案積壓，等到案件被審理，恐怕又是一段時間，因此並不會像所想的「一堆租客被驅逐」，再加上若未嚴加執法，恐怕房客惡意積欠房租的事情，在短時間無法獲得緩解。

在疫情期間有許多華人房東，寧願將房屋空置也不願意隨便出租，導致市場供給少、需求量大的情況，租金房價也水漲船高，對於房東來說，無不是一好消息；但何德鄰透露，據了解有不少華人房東，將空間租給商業租戶，而不願意以住宅租給一般房客。

何德鄰說，住在家庭屋(family homes)的房東多會將地下室做為獨立住宅，出租給一般房客，但如今有不少房東擔心出租後遇到惡房客，要趕也趕不走，而選擇出租給商業租戶當作倉庫，以降低未來產生糾紛的風險，如此一來供給更少，即便市場租金有抬高，小房東仍不願冒此風險隨意出租。

何德鄰說，希望在禁驅逐令到期後，政府能夠確實執法，在幫助租客之餘，也應顧及小房東的需求，儘速解決因疫情而增加的房屋糾紛、為小房東趕走那些惡意欠租的房客。