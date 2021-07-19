27億元租房補助 6月開放12萬人已申請 無人收到錢

紐約州禁止住宅和商業逼遷的行政令將於8月31日到期，屆時恐有眾多租客因無力交租面臨無家可歸。（Getty Images）

州府此前開啟27億元的租客 租房補助項目，家庭收入低於其所在地區收入中位數80%的租戶可以從6月開始申請，一個月內有近12萬人申請，但截至日前，州府仍未向任何有需要的申請者發放補助金；而與此同時，疫情期間紐約州禁止住宅和商業逼遷的行政令將於8月31日到期，屆時恐有眾多租戶面臨無家可歸窘境。

州長葛謨(Andrew Cuomo)5月時宣布，州府會撥款35億元为疫情中遭遇困難的租客和小商業者提供財務援助，其中27億元用於租客援助，申請於6月1日開始，家庭收入在該地區收入中位數80%以下的租戶可以申請，一旦批准，可以獲得最多一年的未付租金 援助，以及最多三個月的未來需繳納租金。

州府預測該項目能使17萬至20萬戶家庭受益，開放申請第一個月內，已經有近12萬個租戶家庭申請，其中9萬1000多個家庭位於紐約市 。

然而申請網站卻因需求量過大而出現故障，網站問題解決後，州府預計處理完申請需要四至六周時間，目前州府仍未開始發放補助金。

雖然該項目沒有申請截止日期，以先申請先得方式進行，但由於紐約禁止住宅和商業逼遷令將於8月31日到期，有意申請者應盡快申請，以確保在逼遷令結束前獲得租金補助。

不過，遭受疫情打擊的不僅僅是租客，很多小房東同樣面臨諸多經濟困難，卻仍需要在無法收租的情況下繳納貸款、建築維修費和地稅，但政府過去一年出台的所有項目都為幫助租客，卻極少給予房東任何補貼和相關政策緩衝及幫助，而與此同時，一些本有能力繳納租金的租客則利用禁止逼遷等政策來延遲繳納房租。

租客租房補助項目申請可登錄https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/。