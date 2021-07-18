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音樂家疫中轉教學 出輯反仇恨亞裔

記者金春香╱紐約報導
王亮給加入「eConnect123」藝術教學平台的學生們上課。(王亮提供)
王亮給加入「eConnect123」藝術教學平台的學生們上課。(王亮提供)

一場新冠疫情，各種實體演出全部取消，失去原本可觀的收入，不過雖身處困境，人的潛力仍無窮，不少音樂家轉換跑道，將更多精力放在教學培養下一代音樂人，針對亞裔仇恨犯罪激增，音樂家進行小型表演、發表音樂專輯，並將收入捐贈反亞裔仇恨活動和組織；不少樂團已經敲定今年秋季恢復演出，樂手們也開始為復演彩排。

紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)雙簧管首席王亮2018年與另一名樂團成員被樂團以「行為不當」(misconduct)為由停薪留職，在近兩年提告和仲裁後，終於在去年4月贏得訴訟，恢復職位，但當時疫情已經爆發，中斷了他本該繼續的演奏生涯。

王亮日前接受訪問表示，在中國長大，他了解很多有天賦的孩童，缺少與優秀音樂教師面對面學習、與大師互動的機會，很多年前他就有連接優秀音樂家，為各地有音樂熱情和夢想的孩童，提供更便利音樂教學的想法。疫情期間，他終於將此落實，發起「eConnect123」藝術教學平台，已經有近40名音樂家加入，短短兩個多月，有兩名學生以全額獎學金進入紐約大學音樂系，兩名學生進入茱莉亞學院預科。

王亮與友人共同錄製演出視頻。(王亮提供)
王亮與友人共同錄製演出視頻。(王亮提供)

過去一年，很多優秀音樂家的演奏事業被迫中斷，王亮說，「eConnect123」除了帶給青少年優秀大師課程外，也給提供課程的老師帶來收入，是雙贏。

此外，王亮表示，一場疫情，令他意識到與社區交流的重要性，「藝術家也要接地氣，我和愛樂、大都會的同事們一起進行多場演出，還發表一張專輯，所有收入都捐贈幫助反仇恨亞裔運動。」

來美25年的王亮稱，雖然和很多華裔一樣，在各自領域工作，「但不能忘本，以往亞裔音樂家更多的是專注演奏事業，很少在社會問題上發聲，但我們應將自己定位為文化大使，勇敢發聲非常重要，音樂語言是國際通用的，大家可以通過音樂互相了解。」

紐約愛樂樂團訂於9月17日起恢復演出，開啓音樂季，樂手們即將開始為復演做準備。

王亮給加入「eConnect123」藝術教學平台的學生們上課。（王亮提供）
王亮給加入「eConnect123」藝術教學平台的學生們上課。（王亮提供）

亞裔 疫情 紐約大學

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