畫家疫期創作不倦 傳遞正能量

Title: Koi Nobori Year: 2020 Medium: Watercolor on Paper Dimensions: 15” x 11”

新冠疫期，紐約市 的文藝活動幾乎停擺，但畫家蕭喆旻持續創作，將各種心情融入作品，並與法拉盛市區的購物中心合作，在防範打砸搶的木板上作畫，也線上教課，指導從小學到老人不同年齡層的人透過繪畫，為社會帶來正能量。 蕭喆旻疫期堅持每天創作，講述不同故事與心情，圖為作品「救生艇」(Lifeboat)。(蕭喆旻提供)

疫情 之前就積極參與社區事務，並在公校擔任美術老師的蕭喆旻，曾舉辦多次展覽，還曾與皇后區 植物園合作，為「台灣蘭花展」創作水彩畫並舉辦畫展，也有不少大型壁畫作品。

蕭喆旻疫期堅持每天創作，講述不同故事與心情，圖為作品「照顧」(Take Care)。(蕭喆旻提供)

在去年6月，紐約市連發打砸搶案，天景豪苑購物中心也在門口釘上木板，該中心為了美化木板，透過皇后區藝術協會(QCA)找到一群有經驗的壁畫家。蕭喆旻說，疫期流行在家種菜，他買了顆大白菜實驗，竟長出葉子，他的壁畫就將新生的葉子與烏龜結合，象徵「重生」，也是對疫情的祈願。 蕭喆旻疫期堅持每天創作，講述不同故事與心情，圖為作品「荒島漂流」(Wilson)。(蕭喆旻提供)

「重生」，似乎也像蕭喆旻的疫期經歷；失業率攀高，他說自己算幸運，原要到各地教學，因課程轉為線上，省下通勤時間，接更多工作，「收入反而增加。」 蕭喆旻為購物中心繪製的「重生」。(本報檔案照)

他也因朋友的介紹，成為大都會藝術博物館農曆春節線上活動其中一位教學藝術家，在線上教小朋友製作龍玩偶，「2020年是相當特別的一年。」 蕭喆旻在疫情前就很熱衷參與社區事務及教學。(蕭喆旻提供)

因為想學動畫，為迪士尼、皮克斯動畫工作，東吳大學英語系畢業的蕭喆旻，在紐約讀了插畫碩士。遇上意料外的疫情，他也為接下來的工作設了「新階段」。

蕭喆旻說，「新階段」是一種日常儀式與謙虛的冥想，主要是與疫期的悲傷、希望等感覺溝通，繪畫也助他更專注於當下，而不是想著疫情將持續多久，會帶來什麼改變。