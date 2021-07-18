我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

二胡創意演奏家難敵疫情 揮別紐約

記者張晨╱紐約報導
出生曲藝世家，王陽電二胡創意演奏紐約走紅。(王陽提供)
出生曲藝世家，王陽電二胡創意演奏紐約走紅。(王陽提供)

紐約市正漸漸恢復往日的熙攘和喧囂，室內和戶外的文娛活動也緊鑼密鼓拉開帷幕，就在這個城市將再次為創意提供機遇和舞台時，有一個人卻已收拾好積攢了八年的行囊，扣緊了琴箱的最後一個卡扣，登上回國的班機。出生於甘肅梨園世家的王陽，以創意電二胡演奏在紐約一度走紅，畢業後剛準備步入演藝事業，卻不料迎上新冠疫情當頭一棒，靠親友支持才挺過這一年，18日要飛回家鄉的他，臨行前說：「紐約的文化氣氛是全世界獨有的，不後悔將青春和熱愛全交付在這裡。」

2013年，王陽從西安音樂學院二胡表演專業畢業後，到紐約大學攻讀研究生，「拉了這麼久的二胡，本想要學些別的。」他打趣道，沒想到還是沒能逃出民樂圈。

2017年他與兩名友人組成樂隊「THE EITHER」，將民樂和電聲樂器結合，甚至專門訂製全新的二胡和琵琶。之後兩年，樂隊不斷受邀參加主流活動演出，包括紐約時裝周開場表演等，「一至到疫情前，個人和團隊的演出計畫都已排滿。」王陽說，2019年畢業，已積累許多資源，摩拳擦掌準備投入全職的演藝行業。

中國的疫情在1月底爆發，美國則是3月，王陽表示，對於民樂，農曆春節尤其忙碌，所以新冠直接讓他感受「冰火兩重天」。

春節演出季結束後，紐約全面進入居家防疫，「連餐廳都難以維生，更不說以演出為生的藝術家。」他在布碌崙(布魯克林)皇冠高地的小公寓裡，積蓄不斷填補房租和日常開銷，「只出不進的日子，誰也看不到頭。」

最後不得不搬到長島的姐姐家以節省開支，Netflix網劇的拍攝，也因為劇組人員感染而草草叫停，他飛至新墨西哥州試鏡兩次、加隔離檢測，無功而返。

許多藝術家，線上演出成了去年主要經濟來源，「一開始簡直就是災難」王陽表示，網路延遲技術問題，讓曲目變得支離破碎，有時不得不中途打斷重新開始，對演奏者是雙重打擊。

王陽畢業於紐約大學音樂教育專業。(王陽提供)
王陽畢業於紐約大學音樂教育專業。(王陽提供)

2020年底新苗文藝中心與曼哈頓下城Arts Brookfield合作，將小型現場演出帶回，想幫藝術家解決困境，一場15分鐘，每天約演八場，單場觀眾僅六人；王陽說，即使只有一名觀眾，也要繼續演奏，有溫暖也有失落，這是他從未感受過的。

2017年王陽與友人組成「THE EITHER」樂隊，將民樂和電聲樂器相結合。(...
2017年王陽與友人組成「THE EITHER」樂隊，將民樂和電聲樂器相結合。(王陽提供)

6月25日，王陽在中城布萊恩公園(Bryant Park)舉辦的「野餐演出匯演」(Picnic Performances)，正式告別自己在紐約八年的追夢生涯。文化特色演藝人員簽證即將過期，他也決定回中國和「THE EITHER」樂隊成員繼續發展；「紐約的文化氣氛是全世界獨有的，不後悔將青春和熱愛全交付在這裡。」

疫情下王陽線上進行，傳統二胡演奏。(王陽提供)
疫情下王陽線上進行，傳統二胡演奏。(王陽提供)

紐約市 疫情 中國

上一則

音樂家疫中轉教學 出輯反仇恨亞裔

下一則

班森賀身分盜竊、詐騙手法多 華人再中招

延伸閱讀

紐約以「奴隸主」命名的地標更名嗎？非裔準市長動念頭

紐約以「奴隸主」命名的地標更名嗎？非裔準市長動念頭
餐飲業紓困金不足 陸天娜促增撥600億

餐飲業紓困金不足 陸天娜促增撥600億
美最大野火 俄州靴統山火延燒22萬畝 煙塵從加州飄紐約

美最大野火 俄州靴統山火延燒22萬畝 煙塵從加州飄紐約
觀光客不夠多 紐約物價漲幅遜全美

觀光客不夠多 紐約物價漲幅遜全美
稅收增招聘多 紐約逐步復甦

稅收增招聘多 紐約逐步復甦

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口