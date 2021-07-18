二胡創意演奏家難敵疫情 揮別紐約

出生曲藝世家，王陽電二胡創意演奏紐約走紅。(王陽提供)

紐約市 正漸漸恢復往日的熙攘和喧囂，室內和戶外的文娛活動也緊鑼密鼓拉開帷幕，就在這個城市將再次為創意提供機遇和舞台時，有一個人卻已收拾好積攢了八年的行囊，扣緊了琴箱的最後一個卡扣，登上回國的班機。出生於甘肅梨園世家的王陽，以創意電二胡演奏在紐約一度走紅，畢業後剛準備步入演藝事業，卻不料迎上新冠疫情 當頭一棒，靠親友支持才挺過這一年，18日要飛回家鄉的他，臨行前說：「紐約的文化氣氛是全世界獨有的，不後悔將青春和熱愛全交付在這裡。」

2013年，王陽從西安音樂學院二胡表演專業畢業後，到紐約大學攻讀研究生，「拉了這麼久的二胡，本想要學些別的。」他打趣道，沒想到還是沒能逃出民樂圈。

2017年他與兩名友人組成樂隊「THE EITHER」，將民樂和電聲樂器結合，甚至專門訂製全新的二胡和琵琶。之後兩年，樂隊不斷受邀參加主流活動演出，包括紐約時裝周開場表演等，「一至到疫情前，個人和團隊的演出計畫都已排滿。」王陽說，2019年畢業，已積累許多資源，摩拳擦掌準備投入全職的演藝行業。

中國 的疫情在1月底爆發，美國則是3月，王陽表示，對於民樂，農曆春節尤其忙碌，所以新冠直接讓他感受「冰火兩重天」。

春節演出季結束後，紐約全面進入居家防疫，「連餐廳都難以維生，更不說以演出為生的藝術家。」他在布碌崙(布魯克林)皇冠高地的小公寓裡，積蓄不斷填補房租和日常開銷，「只出不進的日子，誰也看不到頭。」

最後不得不搬到長島的姐姐家以節省開支，Netflix網劇的拍攝，也因為劇組人員感染而草草叫停，他飛至新墨西哥州試鏡兩次、加隔離檢測，無功而返。

許多藝術家，線上演出成了去年主要經濟來源，「一開始簡直就是災難」王陽表示，網路延遲技術問題，讓曲目變得支離破碎，有時不得不中途打斷重新開始，對演奏者是雙重打擊。 王陽畢業於紐約大學音樂教育專業。(王陽提供)

2020年底新苗文藝中心與曼哈頓下城Arts Brookfield合作，將小型現場演出帶回，想幫藝術家解決困境，一場15分鐘，每天約演八場，單場觀眾僅六人；王陽說，即使只有一名觀眾，也要繼續演奏，有溫暖也有失落，這是他從未感受過的。 2017年王陽與友人組成「THE EITHER」樂隊，將民樂和電聲樂器相結合。(王陽提供)

6月25日，王陽在中城布萊恩公園(Bryant Park)舉辦的「野餐演出匯演」(Picnic Performances)，正式告別自己在紐約八年的追夢生涯。文化特色演藝人員簽證即將過期，他也決定回中國和「THE EITHER」樂隊成員繼續發展；「紐約的文化氣氛是全世界獨有的，不後悔將青春和熱愛全交付在這裡。」