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走過自娛自樂 京劇界盼登台開鑼

記者金春香╱紐約報導
疫情期間周龍章進行線上演出。（周龍章提供）
疫情期間周龍章進行線上演出。（周龍章提供）

長達一年多的疫情，給紐約藝術界帶來各種挑戰，美華藝術協會會長周龍章表示，雖然過去一年包括美華在內的很多組織都舉行線上演出和展覽，但效果遠不及面對面，「只能算自娛自樂」，目前隨著紐約回歸，美華已經開始準備彩排，預計秋季在法拉盛文藝中心及紐約大學舉行戲劇演出。

周龍章表示，藝術家的生活就是圍繞著布展和演出，否則就像離開水的魚，難以生活，然而過去一年多，大家都遭受諸多打擊，美華藝術協會場館雖然今年4月就重開，但在之前關閉的一年，藝術家們只能通過線上活動保持交流、促進藝術創作和表演，但線上活動辦得再好，再創新，也多是自娛自樂，想直觀感受藝術，仍需要面對面交流。

疫情期間周龍章進行線上演出。（周龍章提供）
疫情期間周龍章進行線上演出。（周龍章提供）

如今終於苦盡甘來，周龍章已經開始與多名戲劇演員準備排演，結合了黃梅戲、京劇等的「新紡棉花」，預計將於9月或10月在法拉盛文藝中心上演，此外他正等待紐約大學何時能恢復演出的消息。

不過以現在情況看，疫後恢復之路仍然漫長且充滿不定數，周龍章指出，過去40年他們每年8月都會參加林肯中心的戶外演出，但今年林肯中心雖然有寫信詢問是否有準備，卻仍沒具體給出是否邀請他們演出的答案；在社區方面，以往每年都在紐約中華公所禮堂舉行兩場演出，如今也不確定是否有機會回歸舞台。

周龍章疫前登台參演戲劇。(周龍章提供)
周龍章疫前登台參演戲劇。(周龍章提供)

紐約大學 法拉盛 疫情

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