紐約文藝界 夏季啟動拚復甦疫期間收入大減9.2億 法拉盛文藝中心8月辦籌款音樂會 慶祝邁入新里程碑

法拉盛文藝中心是紐約文藝演出、展覽多元指標之一，疫情趨緩，日前已舉辦首場實體音樂會，前排左一為鄧雅雲。(鄧雅雲提供)

新冠疫期多數文藝活動轉至網上舉辦，舞台陷入寂靜，而隨著解禁，紐約夏季豐富的表演藝術、線上、線下，展覽正同步回歸。這些活動，曾是民眾生活的消遣，疫期也帶來心靈慰藉。主辦機構、藝術家各有不同挑戰與展望，藝文愛好者也迫不及待，期盼盡快恢復往日生機。

城市未來中心(Center for an Urban Future)近期調查紐約市 600多間藝術組織，指疫情爆發後，這些組織的收入累計減少9.2億元，較前一年降36%，需要至少1.7億元的紓困，才能確保藝術行業復甦。

位處華社中心地帶，法拉盛 文藝中心是紐約藝術多元指標之一，疫情前每年約300場演出與活動，疫期減少60%，日前已舉辦首場實體音樂會。該中心華人社區發展主任鄧雅雲表示，包括文藝中心在內的許多藝術機構，疫期失去門票等主要收入，依靠捐款與申請緊急基金，但近期一些緊急基金已暫停，希望盡快度過這一時期。 鄧雅雲表示，今年夏天，法拉盛文藝中心計畫舉辦系列線上與線下活動，計畫製作兩場現場爵士音樂會。(記者牟蘭╱攝影)

鄧雅雲說，疫期表演場地關閉，許多人轉成線上表演，也因此付出更多精力學習影音剪輯。一場獨奏音樂會線上可能僅十多分鐘，但演出者需在線下不斷反覆錄某一片段，剪輯後呈現最佳演出狀態。

不少藝術家為改變形式，以適應線上演出；她以文藝中心與海外崑曲社合作的「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」紀錄片為例，崑曲社成員從零開始，學習紀錄片拍攝與剪輯，呈現中、英雙語影片，推廣中華文化。此外，不同形式、多樣化，有時疫期線上表演反而更受觀眾的青睞，例如亞裔 喜劇系列，疫期便引起亞裔社區共鳴。 法拉盛文藝中心是紐約文藝演出、展覽多元指標之一，疫情趨緩，日前已舉辦首場實體音樂會。(鄧雅雲提供)

皇后爵士樂團(Queens Jazz Orchestra)6月18日在法拉盛文藝中心舉辦首場實體表演，42名觀眾現場觀看，雖然保持距離、戴口罩，都沒能阻擋樂迷回歸，中心並錄影線上播放。

鄧雅雲表示，今年夏天，中心計畫舉辦系列線上與線下活動，計畫製作兩場現場爵士音樂會，並在8月與台北文化中心合作舉辦線上鋼琴家演奏會，定於在同月舉辦籌款音樂會，慶祝中心的新里程碑。