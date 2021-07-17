皇后區新社區委員 亞太裔占1/4

皇后區社區委員中，女性、年輕人比率增加，族裔更具多元化，圖為第七社區委員會召開定期會議。(本報檔案照)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards Jr.)近日發布社區委員會成員背景報告(Queens Community Board Demographic Report)，今年皇后區14個社區委員會的委員，女性、年輕人比率增加，族裔更多元化。

報告指，「地方政府只有在其所服務的所有人的聲音都得到重視時，才是最強大的。為此，區長辦公室在2021年率先採取多項重要措施，確保14個社區委員會更能夠反映所代表的社區」，包括：簡化社區委員的申請流程，接觸代表性不足的社區以提高申請人數量，採用新工具來簡化人口信息的收集和分析。

今年首次獲任命的110名社區委員中，女性占62.4%，比目前的女性社區委員比率高出20.2%；74.3%年齡不超過45歲，35歲及以下的新委員占43.1%。族裔和背景也更加多元化，亞太裔占25.7%，西語裔和非洲裔各占24.8%；17.4%為新移民 ，8.3%為同性戀、雙性戀、跨性別等群體(LGBTQIA)。

由於申請程序簡化等改革措施，今年區長辦公室共收到931份社區委員申請，比去年增加56.5%，也是全市各區有史以來的新高，其中超 過700名申請人不是現任社區委員。

區長辦公室表示，理查茲今年新任命的社區委員，是史上最具多元的一年，代表著改善皇后區社委會存在的人口結構差異的重要第一步，繼續朝著「確保社區委員會代表其社區」的目標努力。

社區委員均是無償服務，任期兩年，最多可連續四任。