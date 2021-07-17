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熬過疫情 州參議員劉醇逸訪老人中心為長者慶生

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸(中)於福壽老人中心太極班，為學員頒發生日「證書」，祝願身體健康。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(中)於福壽老人中心太極班，為學員頒發生日「證書」，祝願身體健康。(記者牟蘭／攝影)

疫情趨緩，老人中心日前重新開放，為慶祝長者熬過疫情，州參議員劉醇逸近日至華人策畫協會(CPC)福壽老人中心為太極班的學員，補過生日；今年81歲的李燕妮表示，去年因疫情，與兒孫在線上簡單慶祝，當天收到劉醇逸的生日「證書」，覺得意義非凡。

劉醇逸在該中心主任鄭石的陪同下，於老人中心太極班，為十餘名學員頒發生日「證書」，用中文祝願長者身體健康；他表示，為避免疫情傳播，許多長者去年在家中孤獨地慶生與過佳節，希望當天的活動為長者打氣，與他們一同慶生。

劉醇逸(左二)於福壽老人中心太極班，為十餘名學員頒發生日「證書」；左一為李燕妮，...
劉醇逸(左二)於福壽老人中心太極班，為十餘名學員頒發生日「證書」；左一為李燕妮，左三起為王碚與鄭石。(記者牟蘭／攝影)

太極班年齡最長的學員王碚，今年82歲，他曾在聯邦政府的多個委員會擔任要職，兩年前為強身健體，加入太極班；他說，疫情爆發後，他與妻子在家中避疫，女兒只偶爾來訪，生日也都從簡慶祝，當天看到長者齊聚一堂，慶祝生日，感到非常高興。

李燕妮說，經過疫情，老人中心日前重新開放，太極班的學員一人沒少，都熬過了疫情。為防疫，老人中心限制了長者到訪的人數，也只開放實體的太極班與書畫班，她期盼中心早日完全重開，恢復每兩個月一次的生日宴會。

劉醇逸補充，因不諳英文，兒女工作忙，許多新移民華裔長者把老人中心當作生活中最重要的場所之一；疫情爆發後，這些長者困在家中，一些人出現心理問題，他承諾為老人中心爭取經費，為長者提供更多服務。

疫情 老人中心 華人

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