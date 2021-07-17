紐約客談／多語言反仇恨短片 作秀？

反亞裔仇恨犯罪 頻發，紐約市 警不斷對調查小組內部作出調整，近日更聯合聯邦調查局紐約辦公室進行宣導運動；據了解，短片內容兩月前就已錄製好，雖為多亞裔語言，但其中FBI探員以及檢察官的中文表現有待提升，語調如機器人，內容一出遭到多方質疑，認為「作秀態度」大於「做實事」，且空有語言並無實際計畫，令人失望。

宣導以英文、普通話、粵語、韓語、他加祿語、及越南語共六種語言發布，將出現在市警和聯邦調查局的社交媒體平台，並在全紐約市的社區內推廣；鼓勵民眾積極報告仇恨犯罪，表示不問移民身分，定將案件徹查到底。

出發點雖好，畢竟所有仇恨案件的伊始是受害者或目擊者願意報案，但視頻中兩位聯邦雇員中文的流利程度實在讓人大跌眼鏡，不僅有語調問題，短短幾秒中的幾句「空話」，例如「在這個艱難的時刻，不要放棄希望，我們與你同在。」都不如英文字幕走得快。

市警中多語言流利的警員不在少數，但這些警員不但需要自行翻譯英文講稿，更要幫助視頻製作者核查字幕內容；亞裔警員往往因為家庭和出生地以及工作因素，在亞裔社區扎根較深，有很強的社區基礎；執法機構應該關注的是如何與社區建立聯繫，而不是宣導口號，占據他們的辦案時間。

理解市府、甚至聯邦機關使用多語言，甚至亞裔面孔的雇員告知社區，和你們同族裔的人在為困境共同的努力，而分屬在市警、檢方以及聯邦調查局等各個階層，但這項宣導表現的「誠意」，卻難令人信服。