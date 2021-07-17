布碌崙惡夜槍響 數小時內爆5案6傷

紐約槍擊案頻發，死傷已超越去年同期。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)和民主黨紐約市 長候選人亞當斯(Eric Adams)日前才在布碌崙(布魯克林)舉行記者會，誓言打擊槍支犯罪；然而該區15日晚間動盪不安，發聲多起槍擊 案，造成六人受傷。

根據紐約市警紀錄，在布許維克(Bushwick)晚間10時左右，Putnam大道附近突發一起槍擊案，一名25歲的男子臀部中彈，所幸並不致命；幾乎同一時間，在皇冠高地(Crown Heights)Nostrand大道交Bergen街，一名42歲的男子與另一人發生爭執，遭對方拔槍攻擊，左手臂被射傷。

晚10時40分，三名青少年在Bergen海灘Ralph大道的披薩店外被射傷。第四起案件發生於弗來布什東區(East Flatbush)，27歲的男子與人發生衝突，遭對方開槍射中腿部，嫌犯目前正在逃逸；接近凌晨12時，在卡納西(Canarsie)Gleewood的一棟政府樓內發生槍案，無人受傷，兩名嫌犯在逃。

紐約市今年已發生811起槍擊案件，造成945人傷亡，相比去年同期的650起、796人傷亡增加許多；市警表示，今年不管是槍手或是受害者，涉及案件的未成年人數也比去年增加。

葛謨日前才因槍擊案暴增而宣布進入緊急災難狀態，隨後表示將在紐約市為青少年提供4000個暑假打工機會，希望在淪為「危險少年」(At-risk youth)以前，給他們正確的指導以免誤入歧途。