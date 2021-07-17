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史島團夥搶華少 家長憂治安

記者顏潔恩／紐約報導
劉女士的兒子在警民會議上向警員提到自己的單車被劫。(劉女士提供)
劉女士的兒子在警民會議上向警員提到自己的單車被劫。(劉女士提供)

史泰登島一名華裔青少年日前與友人在島上騎單車時，四名外族裔青年假裝問事情引誘他們靠近，接著搶走其價值不斐的專業自行車；受害者雖後來在警方的協助下拿回自行車，受害者的母親擔心，青少年犯罪愈發普遍，島上治安也受威脅。

劉女士表示，15歲的兒子當天與朋友外出騎單車，看見路邊四名年紀相仿的青少年，對方有西語裔、非洲裔和白人；突然叫喚兩人接近，看似要詢問問題，兒子當下沒有戒備，推著單車走向他們。

其中兩人突然衝上前，推倒他後騎車就跑，剩下的人也隨即騎車逃逸；兒子追上一名非洲裔青年，對方堅稱不認識搶走單車的人，他於是報警，122分局警員前來做筆錄，不久後放走了涉案的青年；受害者之後把消息發布在社群媒體的單車人士群組內，有人回應認識該名搶走單車的西語裔青年，並主動告訴華青對方的聯繫方式。

受害者傳送簡訊，對方振振有詞地說是拿回自己跟別人換的單車，拒絕歸還；受害者原本要到布碌崙(布魯克林)上門取車，所幸期間和劉女士在參與了華人健康協會舉辦的警民會議；警員勸告他們不要獨自取回，害怕會有危險，並陪同他們到有關地點取回單車，事情才告一段落。

在警民會議上，警員也呼籲到警局為單車進行登記，若丟失時警方有紀錄，能加快效率尋車，找到丟失的單車時也能立即物歸原主。

社群媒體 布碌崙 史泰登島

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